Thanh Hóa siết chặt quản lý, xử lý nghiêm vi phạm về môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chuyển mạnh từ xử lý sự việc sau khi xảy ra sang chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, xử lý ngay từ cơ sở; đồng thời xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để vi phạm môi trường kéo dài, tái diễn hoặc chậm xử lý.

Đoàn kiểm tra của Sở NN&MT kiểm tra công tác vận hành khu xử lý nước thải của Công ty TNHH HTV Ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp và thực phẩm sữa Yên Mỹ, xã Công Chính. Ảnh: Phong Sắc

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân liên quan xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm sức khỏe và chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Theo Chỉ thị, thời gian qua công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tại một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, khiếu kiện, tập trung đông người liên quan đến môi trường; hạ tầng thu gom, xử lý chất thải ở một số khu vực chưa đáp ứng yêu cầu. Một số nguồn thải, cơ sở có nguy cơ cao chưa được nhận diện đầy đủ, theo dõi, giám sát thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh ô nhiễm và sự cố môi trường.

Chỉ thị nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ môi trường phải được thực hiện từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở, lấy phòng ngừa là chính. Các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm phải được chủ động nhận diện, kiểm soát chặt chẽ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý ngay khi mới phát sinh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vấn đề lớn, ô nhiễm kéo dài trở thành điểm nóng.

Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

Một trong những yêu cầu đáng chú ý là chuyển mạnh từ tư duy xử lý sự việc sau khi xảy ra sang chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý từ sớm; không chờ có đơn thư, phản ánh trên báo chí hoặc mạng xã hội mới vào cuộc.

Đối với mỗi vụ việc, phải xác định “6 rõ”: rõ cơ quan chủ trì xử lý, rõ nội dung xử lý, rõ thời gian hoàn thành, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả. Chỉ thị yêu cầu chấm dứt tình trạng nhiều cơ quan cùng biết nhưng không đơn vị nào chủ trì, hoặc cùng tham gia nhưng không xác định rõ trách nhiệm, chỉ chuyển thông tin từ nơi này sang nơi khác mà không theo dõi đến cùng.

Về cơ chế xử lý, địa phương phải là lực lượng kiểm tra, xử lý, phản ứng đầu tiên trước các phản ánh về ô nhiễm, sự cố môi trường hoặc dấu hiệu xả thải bất thường. Sở Nông nghiệp và Môi trường là đầu mối theo dõi thông tin, tổng hợp tình hình trên địa bàn tỉnh.

Những vụ việc chủ yếu xảy ra trong phạm vi một xã, phường do UBND xã, phường chủ trì kiểm tra, xác minh và xử lý theo thẩm quyền; đồng thời thông tin đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi. Đối với vụ việc ảnh hưởng từ hai xã, phường trở lên hoặc có tính chất phức tạp, nghiêm trọng, nguy cơ ô nhiễm cao, Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối kiểm tra, đánh giá và đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Tăng hậu kiểm, giám sát các nguồn thải nguy cơ cao

Chỉ thị giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức rà soát, cập nhật đầy đủ các nguồn thải, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm hoặc xảy ra sự cố môi trường; trong đó chú trọng các trang trại chăn nuôi quy mô lớn và cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm cao.

Các nguồn thải lớn, cơ sở từng vi phạm, bị phản ánh nhiều lần hoặc có nguy cơ cao phải được theo dõi trọng điểm, xác định rõ cơ quan phụ trách. Công tác kiểm tra phải kết hợp giữa kế hoạch và đột xuất khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, kể cả ngoài giờ hành chính, ban đêm, ngày nghỉ hoặc thời điểm mưa lớn nếu có nguy cơ xảy ra hành vi xả thải trái quy định.

Tỉnh cũng yêu cầu tăng cường khai thác dữ liệu quan trắc, camera và các công cụ cảnh báo để phát hiện sớm nguy cơ ô nhiễm. Đối với các cơ sở thuộc diện phải quan trắc môi trường tự động, liên tục, phải kiểm soát việc lắp đặt, kết nối, truyền và lưu trữ dữ liệu; kịp thời xác minh khi phát hiện dữ liệu bất thường.

Cùng với đó, các cơ sở xử lý chất thải phải được rà soát, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nhất là những cơ sở thường xuyên có phản ánh, kiến nghị của Nhân dân. Việc vận hành phải đúng quy trình, công nghệ được phê duyệt, kiểm soát chặt mùi, nước rỉ rác, nước thải, bụi, khí thải và các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm; không để ảnh hưởng đến khu dân cư và môi trường xung quanh.

UBND xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trên địa bàn

Chỉ thị xác định UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về công tác bảo vệ môi trường trong phạm vi quản lý. Chủ tịch UBND xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo, phân công rõ lãnh đạo phụ trách, công chức đầu mối và trách nhiệm của các lực lượng liên quan; chủ động rà soát, nắm chắc các nguồn thải, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm để có biện pháp quản lý, giám sát phù hợp.

Các địa phương phải thường xuyên kiểm tra hoạt động xả thải, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi xả nước thải, khí thải, chất thải không đúng quy định. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra vào ban đêm, ngày nghỉ, trước, trong và sau thời điểm mưa lớn nhằm ngăn chặn hành vi lợi dụng thời điểm khó kiểm soát để xả trộm chất thải.

Đối với vụ việc vượt thẩm quyền, UBND xã, phường vẫn phải kiểm tra, xác minh ban đầu, áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn, hạn chế hậu quả, bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin và báo cáo kịp thời; không chờ đoàn liên ngành hoặc cơ quan cấp tỉnh xuống hiện trường mới tổ chức xác minh.

Đối với hoạt động chăn nuôi, các địa phương phải rà soát, cập nhật đầy đủ các cơ sở, nhất là trang trại quy mô lớn; kiểm soát chặt việc thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải, nước thải, mùi phát sinh. Chỉ thị nghiêm cấm vứt, đổ xác động vật chết ra ven đường, bãi đất trống, sông, suối, ao, hồ, kênh, mương và khu vực công cộng.

Xử lý nghiêm hành vi né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Chỉ thị cũng yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chủ động nắm chắc tình hình nguồn thải, nguy cơ gây ô nhiễm và sự cố môi trường tại các dự án, cơ sở thuộc phạm vi quản lý; không để cơ sở có nguồn thải lớn hoạt động nhưng đơn vị quản lý không nắm được tình hình hoặc để vi phạm kéo dài, tái diễn.

Công an tỉnh được giao tăng cường nắm tình hình, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, nhất là xả thải lén lút, chôn lấp, vận chuyển chất thải trái phép, lợi dụng ban đêm, ngày nghỉ, mưa lớn để xả trộm chất thải hoặc can thiệp, làm sai lệch dữ liệu quan trắc.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đưa kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân và người đứng đầu. Đồng thời, sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu đối với cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu chủ động, không nắm được tình hình, chậm phát hiện, chậm xử lý, chậm báo cáo; né tránh, đùn đẩy hoặc để vi phạm kéo dài, tái diễn.Chỉ thị giao Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện; định kỳ hằng năm tổng hợp, đánh giá kết quả, làm rõ những vụ việc nổi cộm, kéo dài, tái diễn và trách nhiệm của các cơ quan, địa phương, người đứng đầu. Đối với vụ việc nghiêm trọng, phức tạp hoặc có dấu hiệu thiếu trách nhiệm rõ ràng, phải báo cáo ngay, không chờ đến kỳ báo cáo định kỳ.

LP (Nguồn UBND tỉnh)