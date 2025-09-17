Khai giảng lớp xóa mù chữ cho hội viên phụ nữ và nhân dân vùng đồng bào dân tộc Mông

Ngày 17/9, tại bản Ón, xã Tam Chung, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Chung tổ chức lễ khai giảng lớp xóa mù chữ cho hội viên phụ nữ và người dân địa phương. Đây là hoạt động nằm trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2025.

Quang cảnh buổi lễ khai giảng.

Bản Ón là bản vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn, cách trung tâm xã Tam Chung gần 20km, với 114 hộ dân/768 nhân khẩu đều là đồng bào dân tộc Mông, chủ yếu sống bằng nghề nương rẫy và khai thác lâm sản.

Để tổ chức được lớp học, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ và Ban quản lý bản Ón đã trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động bà con tham gia. Kết quả, lớp học đã thu hút trên 30 học viên, trong độ tuổi từ 17 đến 50. Tuy nhiên, do đa phần học viên là lao động chính, ban ngày phải đi sản xuất; vì vậy, ban tổ chức đã phải bố trí thời gian học vào buổi tối (từ 19 đến 21 giờ), mỗi tuần 3 buổi, kéo dài trong 3 tháng (từ 17/9 đến 17/12/2025).

Các đồng chí lãnh đạo xã, Đồn Biên phòng Tam Chung, Hội Phụ nữ xã và Ban Tổ chức lớp học chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên lớp học.

Thông qua lớp học nhằm trang bị cho phụ nữ và người dân bản Ón những kiến thức cơ bản về độc, viết, tính toán; tạo điều kiện để bà con tiếp cận thông tin, khoa học - công nghệ, ứng dụng vào sản xuất và đời sống, từng bước hòa nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tuấn Bình (CTV)