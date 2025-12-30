Tổng kết tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông, giai đoạn 2021-2025

Sáng 30/12, tại xã Mường Lát, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh về tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông, giai đoạn 2021-2025.

Các tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch số 60 giai đoạn 2021-2025.

Dự hội nghị có đồng chí: Vũ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; Cầm Bá Tường, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; đại diện Ban Dân vận và Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đồn biên phòng có đồng bào dân tộc Mông sinh sống; đại biểu các xã, bản có đồng bào Mông sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo khẳng định, Kế hoạch số 60/KH-UBND về thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông giai đoạn 2021-2025 là chủ trương lớn, giàu ý nghĩa nhân văn. Sau 5 năm triển khai, nhận thức và hành động của đồng bào Mông chuyển biến tích cực, nhiều hủ tục lạc hậu được xóa bỏ; hội nghị nhằm đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Đồng chí Vũ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Toàn tỉnh hiện có 3.801 hộ, hơn 20.900 nhân khẩu đồng bào Mông sinh sống tại 43 bản thuộc 9 xã. Trong 5 năm, tỉnh tổ chức 11 hội nghị tuyên truyền cấp tỉnh và 120 hội nghị, buổi tuyên truyền cấp cơ sở, với hình thức linh hoạt, song ngữ Việt - Mông, phát huy vai trò người có uy tín.

Các đại biểu đại diện cho đồng bào dân tộc Mông tỉnh Thanh Hóa tham dự hội nghị.

Kết quả, 100% thôn, bản xây dựng hương ước; 99% đám tang thực hiện theo nếp sống văn hóa mới; 100% không còn bắn súng báo tang, khai tử đúng quy định; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 67,5%, thôn, bản văn hóa đạt 60,4%, cao hơn so với giai đoạn trước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Kế hoạch số 60 vẫn còn một số khó khăn, như tỷ lệ thôn, bản có nghĩa địa tập trung và đường giao thông ra nghĩa địa còn thấp; một bộ phận nhỏ người dân, nhất là người cao tuổi, vẫn còn tâm lý bảo thủ với phong tục cũ.

Thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; kiện toàn và duy trì, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhân rộng các mô hình, gương điển hình trong thực hiện nếp sống văn hóa mới trong tang lễ vùng đồng bào Mông.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong thực hiện Kế hoạch số 60, những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả của việc thực hiện nếp sống văn hóa mới trong tang lễ vùng đồng bào Mông trong thời gian tới.

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch số 60 giai đoạn 2021-2025.

Các tập thể được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch số 60 giai đoạn 2021-2025.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Giấy khen của Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch số 60 giai đoạn 2021-2025.

Ngọc Huấn