Khai giảng khóa bồi dưỡng “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tác nghiệp báo chí”

Sáng 28/8, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Thanh Hóa khai giảng khóa bồi dưỡng “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tác nghiệp báo chí”.

Toàn ảnh lớp học.

Khóa học diễn ra trong 2 ngày (28 - 29/8/2025), với sự tham gia của các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đến từ các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Giảng viên của khóa học là Thạc sĩ Vũ Thế Cường, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, người có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động báo chí - truyền thông.

Bà Nguyễn Thị Thương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh phát biểu khai mạc khóa học.

Trong chương trình, học viên được trang bị kiến thức khái quát về trí tuệ nhân tạo và xu hướng ứng dụng trong lĩnh vực báo chí; so sánh báo chí truyền thống với báo chí có sự hỗ trợ của AI; phân tích lợi ích, rủi ro và hạn chế khi đưa AI vào quy trình sáng tạo tác phẩm báo chí; đồng thời, khảo sát thực trạng sử dụng các công cụ AI trong hoạt động tác nghiệp của phóng viên tại Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, giảng viên giới thiệu các công cụ AI phục vụ sáng tạo nội dung như ChatGPT, NotebookLM... để thực hành lên ý tưởng, tối ưu tiêu đề, từ khóa SEO, tóm tắt nội dung, trực quan hóa dữ liệu và kể chuyện đa phương tiện thông qua âm thanh, video...

Thạc sĩ Vũ Thế Cường, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt thông tin tới lớp học.

Một trong những nội dung được giảng viên quan tâm và chia sẻ tới học viên là những rủi ro và thách thức khi ứng dụng một số công cụ, như tình trạng “bịa đặt thông tin”, logic sai lệch, vi phạm bản quyền hay nguy cơ rò rỉ dữ liệu mật.

Giảng viên sẽ hướng dẫn học viên cách sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm, đồng thời tối ưu hóa kỹ năng tìm kiếm, xác minh nguồn tin và nâng cao hiệu quả tác nghiệp báo chí trong kỷ nguyên số.

Học viên thực hành tối ưu hóa kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Google.

Khóa học là dịp để đội ngũ người làm báo Thanh Hóa cập nhật tri thức mới, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, qua đó góp phần đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng và sự phát triển mạnh mẽ của báo chí hiện đại.

Học viên thực hành kỹ năng sử dụng công cụ NotebookLM.

Trong buổi sáng 28/8, các học viên đã trực tiếp thực hành kỹ năng tối ưu hóa tìm kiếm trên Google thông qua việc sử dụng toán từ, áp dụng thuật toán giới hạn phạm vi tìm kiếm, chỉ mục tiêu đề (intitle) và thực hành kỹ năng sử dụng notebookLM trong phân tích dữ liệu, sáng tạo biểu đồ và nội dung thông tin bằng âm thanh, video.

Tùng Lâm