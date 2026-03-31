Khách hàng gửi tiết kiệm tại Agribank Bắc Thanh Hoá có cơ hội trúng thưởng VinFast VF5 plus

Chỉ với khoản gửi tiết kiệm từ 15 triệu đồng, khách hàng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Chi nhánh Bắc Thanh Hoá (Agribank Bắc Thanh Hoá) có cơ hội sở hữu ngay “xế hộp” VinFast VF5 plus cùng hàng trăm phần quà giá trị với tổng giá trị lên tới gần 700 triệu đồng.

Khách hàng gửi tiết kiệm lấy mã chương trình khuyến mãi tại Agribank Bắc Thanh Hoá.

Nhằm tri ân khách hàng và mang đến cơ hội sinh lời hấp dẫn, từ ngày 1/4 - 30/9/2026, Agribank Bắc Thanh Hoá triển khai chương trình “Gửi tiền hôm nay - May mắn trao tay”. Đây là hoạt động thường niên được chi nhánh duy trì nhiều năm qua, thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo khách hàng trên địa bàn.

Theo đó, khách hàng chỉ cần tham gia gửi tiết kiệm VNĐ với các kỳ hạn 6-9-12 tháng từ 15 triệu đồng trở lên theo các sản phẩm tiền gửi đủ điều kiện sẽ được cấp mã dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng.

Cơ cấu giải thưởng chương trình “Gửi tiền hôm nay- May mắn trao tay” với nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Cơ cấu giải thưởng chương trình “Gửi tiền hôm nay - May mắn trao tay” được đánh giá là đặc biệt hấp dẫn với tổng giá trị 529 triệu cho 1 giải đặc biệt là 1 xe ô tô VinFast VF5 Plus, trị giá 529 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chương trình còn có 5 giải Nhất là sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng; 6 giải Nhì, mỗi giải là 1 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng; 60 giải Ba, mỗi giải 1 triệu đồng.

Ngoài ra, Agribank Bắc còn dành tới 130 giải may mắn, mỗi giải trị giá 200.000 đồng, được chuyển trực tiếp vào tài khoản của khách hàng trúng thưởng.

Khánh Phương