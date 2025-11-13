Khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống người dân xã biên giới Bát Mọt

Gượng dậy sau thiệt hại nặng nề của những ngày mưa lũ, được sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, xã biên giới Bát Mọt đang tập trung cao, huy động sức người, sức của nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống Nhân dân.

Đơn vị thi công khẩn trương khắc phục đường giao thông vào thôn Ruộng.

Do ảnh hưởng của bão số 5 và 10 vào cuối tháng 8 và 9 vừa qua, trên địa bàn xã Bát Mọt có mưa lớn kéo dài kèm theo gió mạnh, lũ dâng cao, chảy xiết. Mặc dù xã đã chủ động các phương án ứng phó, thành lập các tổ xung kích phòng, chống thiên tai tại các thôn, song trước diễn biến phức tạp, khó lường và mức độ nguy hiểm cao, bão số 5 và số 10 đã gây thiệt hại cho xã Bát Mọt trên 300 tỷ đồng. Trong đó, giao thông bị thiệt hại nặng nề nhất với hàng chục công trình bị hư hỏng, vùi lấp.

Theo báo cáo của UBND xã, mưa lũ do bão số 5 và 10 đã gây sạt lở, xói mòn nhiều tuyến đường giao thông, cô lập hoàn toàn các thôn Vịn, Đục, Ruộng, Phống, Chiềng. Đáng nói tuyến đường giao thông nối các thôn: Chiềng, Phống, Dưn có chiều dài gần 3km, đang thi công nâng cấp thì mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 5 đã làm hư hỏng một phần. Sau cơn bão số 10, gần như phần còn lại của tuyến đường đã bị xóa sổ, vùi lấp. Tuyến đường nối thôn Ruộng với Quốc lộ 47 có chiều dài 4,5km cũng chịu cảnh tương tự, bị mưa lũ gây sạt lở, vùi lấp, cuốn trôi nhiều đoạn...

Giao thông bị chia cắt, trong những ngày mưa bão số 10, xã Bát Mọt đã phải tổ chức phân công lực lượng đi bộ xuyên rừng vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm tiếp tế cho bà con bị cô lập do lũ...

Không những gây thiệt hại nặng nề về giao thông, mưa lũ còn cuốn trôi, vùi lấp 39.934m2 đất trồng lúa; vùi lấp, cuốn trôi 1.650m2 diện tích ao nuôi trồng thủy sản, cướp đi một phần sinh kế của người dân nơi đây. Như tại thôn Ruộng, ngoài tàn phá tuyến đường duy nhất nối với trung tâm xã, mưa lũ còn cuốn trôi hơn 2ha đất lúa của bà con ven suối Ruộng. Cả thôn có 52 hộ với 312 nhân khẩu nhưng giờ chỉ còn lại gần 3ha đất lúa. Trong khi thu nhập từ rừng không cao, thôn lại thuộc diện đặc biệt khó khăn, nên cuộc sống của người dân nơi đây đã khó lại càng thêm khó.

Ngay sau chuỗi ngày dài ra sức, căng mình ứng phó với thiên tai, xã Bát Mọt đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện máy móc, tập trung khắc phục hậu quả mưa bão, nhanh chóng ổn định đời sống Nhân dân. Trong đó, xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ tiến độ thời gian, huy động máy móc, phương tiện, nhanh chóng san gạt, thông đường, đắp tạm lối đi, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và con em đến trường. Đồng thời đề nghị các đơn vị có liên quan nhanh chóng triển khai phương án khắc phục sự cố lưới điện, sóng viễn thông.

Theo ông Nguyễn Thế Thắng, Chủ tịch UBND xã Bát Mọt: Cùng với nguồn hỗ trợ kịp thời của tỉnh, xã đã sử dụng nguồn ngân sách dự phòng, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai do mưa bão số 5 và 10 gây ra. Đến nay, hầu hết các vị trí đường giao thông bị sạt trượt, hư hỏng nhẹ, xã đã hoàn thành công tác khắc phục. Đối với một số đoạn đường bị lũ cuốn trôi, xã đã huy động máy móc, lực lượng chức năng và huy động Nhân dân tham gia đóng góp ngày công để đắp lối đi tạm. Về lâu dài, xã vẫn cần được tỉnh quan tâm ưu tiên nguồn vốn để đầu tư xây dựng những tuyến đường này.

Thêm vào đó, do ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, tuyến đường duy nhất nối thôn Phống với trung tâm xã bị cuốn trôi hoặc sạt lở nghiêm trọng. Trong đó, cầu Tá Nùa vừa hoàn thành thi công nhưng chưa bàn giao đưa vào sử dụng đã bị hư hỏng nặng, gây chia cắt giao thông. Tình trạng này đã khiến khoảng 80 hộ dân với gần 350 nhân khẩu ở khu vực phía trong thôn Phống bị ảnh hưởng. Người dân muốn ra trung tâm xã chỉ có thể lội suối, hoặc phải đi vòng với quãng đường xa hơn nhiều lần. Trong khi nguồn kinh phí khắc phục lớn, vượt qua khả năng chi trả của xã, thủ tục bảo hiểm công trình phức tạp, thì giao thông qua đây vẫn đang bị chia cắt, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhiều hộ gia đình.

Cùng với triển khai thi công khắc phục các vị trí sạt lở, xã Bát Mọt đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động tu sửa, gia cố diện tích ao nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng nhẹ. Đồng thời tranh thủ thời tiết tạnh ráo để vận chuyển đất đắp lại diện tích ruộng lúa đã bị cuốn trôi, nhanh chóng tổ chức sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, đây là công việc không hề đơn giản và phải cần thời gian. Bởi theo người dân nơi đây, việc chở đất đắp và gia cố lại ruộng sẽ rất tốn kém, với chi phí từ 8 triệu - 10 triệu đồng/sào. Trong khi hầu hết các hộ dân thuộc diện nghèo, không thể đáp ứng mức đầu tư này, nên rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh.

Chủ tịch UBND xã Bát Mọt, Nguyễn Thế Thắng cho biết thêm: Bên cạnh việc khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trước mắt, xã Bát Mọt đang tập trung hoàn thiện các bước trình tự thủ tục và công tác giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng khu tái định cư phục vụ di dời khẩn cấp 23 hộ dân thôn Chiềng bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 10. Đồng thời khẩn trương triển khai các công trình, phần việc được tỉnh giao để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống Nhân dân sau mưa lũ...

Bài và ảnh: Đồng Thành