Kết nối đưa hàng hóa Thanh Hóa vào Trung tâm thương mại AEON MALL

Chiều 9/7, Hội Doanh nghiệp phường Quảng Phú, Hiệp hội Doanh nghiệp Nông nghiệp an toàn và hữu cơ tỉnh cùng Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa đã làm việc nhằm kết nối, hợp tác, đưa các sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Thanh Hóa vào hệ thống của AEON.

Lãnh đạo phường Quảng Phú, Hội doanh nghiệp phường Quảng Phú và đại diện Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa tham quan sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp.

Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa là dự án được Tập đoàn AEON (Nhật Bản) - một trong những tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới đầu tư xây dựng tại phường Quảng Phú. Khi đi vào hoạt động, trung tâm sẽ có khoảng 150 gian hàng, quy tụ hơn 2.000 nhà cung ứng địa phương, dự kiến phục vụ khoảng 50.000 lượt khách mỗi ngày và có thể tăng lên hơn 150.000 lượt vào các dịp lễ, cuối tuần.

Ông Nishimura Togo, Tổng quản lý bộ phận vận hành trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa đã giới thiệu khái quát về hệ thống, tiêu chí lựa chọn sản phẩm, các chương trình hỗ trợ đưa hàng hóa của doanh nghiệp địa phương vào hệ thống của AEON.

Tiếp đó, các doanh nghiệp hội viên Hội Doanh nghiệp phường Quảng Phú, Hiệp hội Doanh nghiệp Nông nghiệp an toàn và hữu cơ tỉnh cũng đã trực tiếp trao đổi, giới thiệu sản phẩm của đơn vị.

Ông Trần Văn Tân, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Quảng Phú phát biểu tại buổi làm việc.

Qua đó, các bên đã thống nhất những định hướng hợp tác chiến lược trong thời gian tới nhằm kết nối thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, đưa hàng hóa của doanh nghiệp Thanh Hóa vào hệ thống bán lẻ hiện đại. Đồng thời phối hợp tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, đào tạo, tư vấn nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp, góp phần tăng trưởng cho địa phương.

Thanh Thảo