Kết nối, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển

Ngày 13/5, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ III nhằm đánh giá tình hình hoạt động của Hiệp hội từ đầu khóa IV, nhiệm kỳ 2025-2030 đến nay và thống nhất triển khai một số hoạt động trọng tâm năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, doanh nhân Nguyễn Xuân Hưng, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho rằng: trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động; doanh nghiệp phải đối mặt với áp lực về vốn, thị trường, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và cạnh tranh ngày càng gay gắt, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa xác định rõ vai trò không chỉ là “mái nhà chung” của cộng đồng doanh nghiệp; mà còn là cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền, với nhiều chương trình có ý nghĩa thiết thực, mang lại chuyển biến tích cực và lan tỏa, tạo dấu ấn rõ nét trên nhiều lĩnh vực, hoạt động. Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tin tưởng với tinh thần đoàn kết, đổi mới và quyết tâm hành động của tập thể Ban Chấp hành khóa IV, cùng sự đồng hành trách nhiệm của các Hội Doanh nghiệp xã, phường, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục khẳng định vai trò kết nối, đồng hành hiệu quả cùng cộng đồng doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Doanh nhân Nguyễn Xuân Hưng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 22.000 doanh nghiệp đang hoạt động.Từ đầu năm đến nay, Hiệp hội đã phối hợp, hướng dẫn Hội Doanh nghiệp các xã, phường tổ chức thành công Đại hội thành lập và hỗ trợ kinh phí hoạt động ban đầu. Đồng thời, kết nạp thêm 2 hội viên liên kết và 65 hội viên tập thể, trong đó có 59 Hội doanh nghiệp xã, phường và 06 tổ chức hội, hiệp hội ngành hàng cấp tỉnh. Các hội doanh nghiệp địa phương từng bước được củng cố, tăng cường kết nối, hỗ trợ lẫn nhau. Tinh thần đoàn kết, chia sẻ và đồng hành trong cộng đồng doanh nghiệp ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ.

Thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, Hiệp hội thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của hội viên; kịp thời tổng hợp, phản ánh những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp tới các cơ quan chức năng và tích cực kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Không chỉ làm tốt công tác phát triển hội viên và đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh truyền thông, đối ngoại và xúc tiến đầu tư, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hiệp hội đã tích cực triển khai và vận động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện các hoạt động đối ngoại, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học - khuyến tài với tổng kinh phí gần 4,5 đồng, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội và hình ảnh đẹp của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Thanh Hóa.

Doanh nghiệp hội viên phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, doanh nhân đã thảo luận và thống nhất triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, tập trung vào các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương trên cả 3 miền Bắc - Trung - Nam; Tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 22 năm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10; Tiếp tục vận động, hỗ trợ thành lập các Hội Doanh nghiệp cấp xã, phường; mở rộng mạng lưới hội viên tập thể của Hiệp hội và tổ chức các đoàn thăm, kết nối với doanh nghiệp hội viên; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị và vận hành doanh nghiệp an toàn, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động vì cộng đồng; tăng cường vận động doanh nhân, doanh nghiệp hội viên chung tay thực hiện các chương trình hỗ trợ người nghèo, khuyến học-khuyến tài và các hoạt động xã hội ý nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Hồng Ngọc