Kết nối doanh nghiệp – Mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên

Trong khuôn khổ “Poly Connect Fest 2026”, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Thanh Hóa phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu gắn kết đào tạo với thực tiễn, mở rộng cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên.

Thị trường lao động đang chuyển dịch theo hướng đề cao năng lực thực hành và khả năng thích ứng. Doanh nghiệp không còn dừng ở yêu cầu bằng cấp, mà ưu tiên những ứng viên có thể làm việc ngay, chủ động và phù hợp với môi trường thực tế. Khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng vì thế ngày càng được đặt ra rõ ràng hơn. Tại talkshow trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia từ TopCV đã chỉ ra những tiêu chí cốt lõi mà doanh nghiệp tìm kiếm ở người trẻ.

Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Thanh Hóa ký kết với Công ty Cổ phần TopCV Việt Nam.

Ông Nguyễn Bảo Long, đại diện Công ty Cổ phần TopCV Việt Nam, cho biết: “Doanh nghiệp đánh giá cao những bạn trẻ có nghề, không chỉ có kiến thức mà còn phải có kỹ năng thực hành. Bên cạnh đó là thái độ chủ động, tích cực và khả năng thích ứng với môi trường làm việc”.

Những yêu cầu này đặt ra bài toán cho các cơ sở đào tạo: không chỉ truyền đạt kiến thức, mà phải tạo điều kiện để người học rèn luyện kỹ năng và tiếp cận thực tế sớm. Đây cũng là hướng đi mà Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Thanh Hóa đang đẩy mạnh thông qua việc tăng cường hợp tác với doanh nghiệp.

Tại chương trình, nhà trường ký kết với nhiều đơn vị như TopCV Việt Nam, BYD Thanh Hóa, Alpha English, PDCA Thanh Hóa... nhằm thiết lập mối liên kết chặt chẽ giữa đào tạo và thị trường lao động. Nội dung hợp tác tập trung vào tổ chức tham quan doanh nghiệp, tiếp nhận sinh viên thực tập, ưu tiên tuyển dụng và phối hợp cập nhật chương trình đào tạo theo nhu cầu thực tế.

Việc ký kết không chỉ mang ý nghĩa hình thức, mà tạo ra cơ chế để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc ngay trong quá trình học. Qua đó, người học có cơ hội kiểm chứng kiến thức, rèn luyện kỹ năng và điều chỉnh định hướng nghề nghiệp phù hợp hơn với nhu cầu thị trường.

Sinh viên Nguyễn Nữ Trà My, chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Thanh Hóa, chia sẻ: “Thông qua sự kiện, em mong muốn có cơ hội tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế. Những trải nghiệm này giúp em hiểu rõ hơn nhu cầu của doanh nghiệp và là bước đệm để em tự tin hơn khi tìm việc sau khi tốt nghiệp”.

Bên cạnh việc ký kết, nhà trường tiếp tục duy trì và mở rộng mạng lưới doanh nghiệp đồng hành trong suốt quá trình đào tạo. Đây được xem là yếu tố then chốt giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cô Trần Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Thanh Hóa, cho biết: “Hoạt động ký kết hợp tác với doanh nghiệp là định hướng xuyên suốt của nhà trường. Đây không chỉ là cơ hội để doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nhân lực phù hợp, mà còn giúp sinh viên tiếp cận sớm với môi trường làm việc và nâng cao tay nghề”.

Từ yêu cầu thực tế của doanh nghiệp đến những giải pháp cụ thể trong đào tạo, “Poly Connect Fest 2026” cho thấy rõ xu hướng tất yếu: gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và thị trường lao động. Khi được tiếp cận doanh nghiệp từ sớm, sinh viên không chỉ mở rộng cơ hội việc làm mà còn chủ động xây dựng lộ trình nghề nghiệp. Đây cũng là cách để người học từng bước đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong bối cảnh mới.

Hương Quỳnh