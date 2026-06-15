Vượt nắng thi công Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Na Mèo

Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, kể cả những ngày nắng nóng gay gắt, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đã huy động tối đa nguồn lực triển khai thi công, với mục tiêu hoàn thành dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Na Mèo trước khai giảng năm học mới 2026-2027.

Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn tổ chức thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Na Mèo.

Dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Na Mèo được UBND tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư trên 89 tỷ đồng (sau điều chỉnh), theo hình thức cải tạo, nâng cấp, mở rộng. Dự án được chính thức khởi công vào đầu tháng 11/2025.

So với 6 dự án trường nội trú liên cấp được khởi công xây dựng trên địa bàn tỉnh trong năm 2025, thì đây là dự án cách xa trung tâm tỉnh lỵ nhất, nằm tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Na Mèo.

Đồng nghĩa dự án nằm cách xa mỏ, bãi tập kết nguyên vật liệu, giao thông độc đạo, thường xuyên sạt lở do mưa lớn... Đây là yếu tố bất lợi, làm phát sinh chi phí và thời gian vận chuyển nguyên vật liệu, phương tiện, máy móc công trình phục vụ thi công dự án.

Đáng nói, trong tháng 4/2026 tiến độ thi công dự án chịu ảnh hưởng của tình trạng vật liệu xây dựng tăng giá và khan hiếm do giá dầu thế giới tăng đột biến, khiến chủ mỏ vật liệu xây dựng chỉ khai thác cầm chừng. Mặt bằng xây dựng lại chật hẹp, chỉ duy một đường giao thông dẫn vào, nên khó triển khai nhiều mũi thi công và khó tập kết lượng lớn vật liệu xây dựng. Trong khi đó, dự án có khối lượng lớn công trình tường bao, kè để chống sạt lở ở vị trí chân suối, hướng tiếp cận thi công khó khăn...

Song với quyết tâm cao, chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã đồng hành, đôn đốc, hướng dẫn nhà thầu tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình. Trong đó, ngoài kịp thời giải quyết các kiến nghị, đề xuất của nhà thầu, ban đã cử cán bộ bám sát công trường, trực tiếp nắm bắt tình hình, hướng dẫn các biện pháp thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn.

Theo ông Lê Quang Phượng, Chánh Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, trên cơ sở kế hoạch, mục tiêu của dự án, ban đã chủ động xây dựng kế hoạch tiến độ theo quý, tháng. Từ đó đề nghị nhà thầu xây dựng kế hoạch tiến độ theo tuần, ngày để tổ chức thực hiện. Sau mỗi ngày, cán bộ của ban và nhà thầu đều tổ chức giao ban, đánh giá khối lượng công trình hoàn thành và đề ra công việc cho ngày mới.

Trên cơ sở đó, nhà thầu là Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12) đã tập trung cao nhất nhân lực, máy móc, phương tiện kỹ thuật tổ chức “3 ca, 4 kíp” thi công nhiều mũi, nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Kể cả những ngày nắng gay gắt không khí xây dựng trên công trường vẫn diễn ra khẩn trương. Nhà thầu liên tục điều chỉnh thời gian làm việc để khắc phục điều kiện thời tiết bất lợi, chạy đua thời gian hoàn thành công trình. Đến nay, ngoài hạ tầng hiện có, trên công trường dự án đã hiện hữu hình hài của một ngôi trường hiện đại ở vùng biên giới. Trong 2 khu nhà lớp học bộ môn 4 tầng theo thiết kế, một khu đang chuẩn bị đổ bê tông sàn mái, một khu đang đổ bê tông sàn tầng 4. Khu nhà đa năng cũng đã hoàn thiện phần móng, nhà thầu đang thi công phần cột mái và khán đài. Hệ thống tường bao chống sạt lở và tường rào cũng đã hoàn thành quá nửa khối lượng công trình.

Bối cảnh triển khai dự án có nhiều khó khăn, dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Na Mèo đạt được khối lượng như trên đã là sự nỗ lực rất lớn của cả chủ đầu tư và đơn vị thi công. Bởi theo ông Nguyễn Văn Nam, Phó giám đốc Xí nghiệp 852, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, chỉ huy công trường: “Theo hợp đồng được ký kết, thời gian thi công dự án rất ngắn - chỉ trong vòng 220 ngày, gồm cả thời gian nghỉ lễ, tết, nên khối lượng công việc phải hoàn thành là rất lớn và rất khẩn trương. Trong khi ở khu vực biên giới luôn chịu tác động của nhiều yếu tố rủi ro, nguy cơ cao ảnh hưởng đến tiến độ. Sau khi hoàn thành cơ bản mặt bằng các hạng mục, công ty đã triển khai 4 mũi thi công trên công trường”.

Dự án trường nội trú liên cấp được đầu tư là chủ trương nhân văn, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta nhằm nâng cao dân trí, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc, địa phương, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng biên giới. Do vậy cùng với tinh thần khẩn trương, quyết liệt từ chủ đầu tư dự án, UBND xã Na Mèo cũng đang thực hiện các phần việc liên quan để ngôi trường đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả công trình.

Ông Lê Văn Thơ, Phó Chủ tịch UBND xã Na Mèo, cho biết: "Xã đang hoàn thiện các bước quy trình, thủ tục, hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Na Mèo trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng tài chính, tài sản, con người của Trường Tiểu học Na Mèo và Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Mèo. Trên cơ sở quyết định được duyệt, xã Na Mèo sẽ sớm hoàn thiện tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ và yêu cầu ban giám hiệu nhà trường triển khai kế hoạch tuyển sinh năm học mới 2026-2027 đảm bảo quy định của pháp luật".

Bài và ảnh: Đồng Thành