Những mốc thời gian học sinh cần lưu ý sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Sau khi thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026, học sinh cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng để chuẩn bị tốt các bước tiếp theo.

Sau khi thi tốt nghiệp THPT năm 2026, học sinh cần lưu ý các mốc thời gian: Kết quả thi dự kiến được công bố vào 8 giờ ngày 1/7/2026; Chậm nhất 4/7/2026, công bố kết quả thi tốt nghiệp; Chậm nhất 7/7/2026, nhận giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ.../.

Theo TTXVN