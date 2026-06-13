Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Giáo dục

Những mốc thời gian học sinh cần lưu ý sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Sau khi thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026, học sinh cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng để chuẩn bị tốt các bước tiếp theo.

Những mốc thời gian học sinh cần lưu ý sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Sau khi thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026, học sinh cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng để chuẩn bị tốt các bước tiếp theo.

Những mốc thời gian học sinh cần lưu ý sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Những mốc thời gian học sinh cần lưu ý sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Sau khi thi tốt nghiệp THPT năm 2026, học sinh cần lưu ý các mốc thời gian: Kết quả thi dự kiến được công bố vào 8 giờ ngày 1/7/2026; Chậm nhất 4/7/2026, công bố kết quả thi tốt nghiệp; Chậm nhất 7/7/2026, nhận giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ.../.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Kỳ thi tốt nghiệp THPT #Học sinh #Kết quả #Công bố #quan trọng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh