Kênh Truyền hình Đối ngoại - Vietnam Today: Dấu mốc trong chiến lược truyền thông quốc gia

Hôm nay (7/9), kênh Truyền hình Đối ngoại quốc gia bằng tiếng nước ngoài Vietnam Today đã chính thức ra mắt khán giả.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt kênh Vietnam Today vào buổi sáng ngày 7/9. (Ảnh: VTV Times)

Vietnam Today là kênh đối ngoại đầu tiên phát sóng 24/7 bằng tiếng Anh, hiện diện trên nhiều nền tảng truyền thông hiện đại với mục tiêu phủ sóng toàn cầu.

Góc nhìn toàn diện về Việt Nam và thế giới

Theo ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, kênh Vietnam Today được xây dựng trên ba nguyên tắc cốt lõi: Thông tin chính thống - Nội dung sắc bén - Truyền thông sáng tạo. Kênh mang đến thông tin đa chiều về đất nước trên đa lĩnh vực. Những chương trình truyền hình và sản phẩm nội dung số của Kênh Truyền hình Đối ngoại quốc gia được đầu tư chất lượng cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, phù hợp với thị hiếu khán giả quốc tế. Kênh đóng vai trò là nền tảng kết nối để quảng bá thương hiệu và hình ảnh quốc gia ra thế giới. Thông qua đó, Vietnam Today góp phần mở rộng hợp tác quốc tế, tạo cầu nối giữa Việt Nam và cộng đồng toàn cầu, đồng thời khẳng định vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Ông Đỗ Đức Hoàng - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - và các thành viên của kênh Vietnam Today.

Vietnam Today có hệ thống 20 bản tin đầu các mốc giờ trong ngày, cập nhật 24/7 thông tin Việt Nam và thế giới, với góc nhìn toàn diện, chính xác, nhanh chóng về các sự kiện diễn ra trong và ngoài nước; Điểm lại và phân tích, bình luận những vấn đề nóng trên thế giới và khu vực với chương trình Toàn cảnh thế giới (Global Insight); Cửa sổ châu Á (Inside Asia) mang đến cho khán giả cái nhìn sinh động, cập nhật về một châu Á phát triển năng động và đa dạng; chương trình Góc nhìn (The Point) có sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu cùng phân tích bối cảnh, tác động và cơ hội cho Việt Nam từ góc nhìn toàn cầu.

Đối với lĩnh vực kinh tế, Vietnam Today tập trung vào cả tin tức nhanh và những câu chuyện chuyên sâu về doanh nghiệp. Bản tin kinh tế (Daily Biz) cung cấp những thông tin tài chính, thương mại và đầu tư nổi bật hàng ngày, cùng với các phân tích ngắn gọn. Đối thoại cùng nhà điều hành (The Executive Talk), nơi các lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ tư duy và chiến lược thành công. Từ địa phương ra thế giới (Local Towards Global) khám phá hành trình của các doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế, tôn vinh sự sáng tạo và bản sắc văn hóa địa phương.

Vietnam Today cũng dành một thời lượng đáng kể để khám phá và tôn vinh văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và di sản. Các chương trình như Ánh đèn sân khấu (Showtime) và Mảnh ghép văn hóa (Culture Mosaic) tạo ra một cầu nối nghệ thuật, nơi văn hóa Việt Nam giao thoa với tinh hoa thế giới. Chiếc hộp âm nhạc (Tunebox) giới thiệu các ca khúc của nghệ sĩ trẻ, tạo cơ hội để khán giả kết nối với âm nhạc Việt. Ẩm thực đường phố (Street Food) và Ẩm thực Việt (Taste of Vietnam), mang đến những câu chuyện hấp dẫn đằng sau mỗi món ăn. Cuối cùng, chương trình Hành trình di sản (Heritage Journey) không chỉ giới thiệu các di sản được UNESCO công nhận mà còn khẳng định vai trò của Việt Nam trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa này.

Phát sóng đa nền tảng

Nền tảng phát sóng kênh Vietnam Today trong nước gồm hệ thống truyền hình số mặt đất trên toàn quốc của Đài Truyền hình Việt Nam; Hệ thống truyền hình cáp VTVCab, SCTV; hệ thống truyền hình số vệ tinh DTH; Ứng dụng OTT của Vietnam Today, VTVgo, FPT, VieOn, AVG, Clip TV. Tại nước ngoài, kênh được phát sóng qua ứng dụng OTT của VTVgo và ứng dụng Vietnam Today; ứng dụng OTT của Toober tại châu Mỹ và châu Âu; hệ thống phát sóng truyền hình số mặt đất tại Lào; nền tảng OTT của Unitel tại Lào, Metfone tại Campuchia và Mytel tại Myanmar. Từ năm 2026, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác, các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình tại các địa bàn trên thế giới, để truyền dẫn kênh tại các địa bàn trọng điểm của thông tin đối ngoại quốc gia theo các phương thức phổ biến, phù hợp với từng quốc gia, khu vực, đảm bảo thuận lợi, hiệu quả trong việc thu xem (Truyền hình mặt đất; truyền hình số vệ tinh; truyền hình cáp; truyền hình IPTV; truyền hình internet - OTT; trao đổi chương trình...).

"Để thực hiện những kỳ vọng này, chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương, đồng nghiệp báo chí trong nước và quốc tế, cùng những gương mặt có ảnh hưởng để cùng khai thác, hợp tác sản xuất và phát triển nội dung những câu chuyện hiện đại, hấp dẫn. Thông qua đó, Vietnam Today sẽ trở thành cầu nối đưa hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt ra thế giới một cách chuyên nghiệp, sinh động và đầy sức thuyết phục", ông Đỗ Đức Hoàng cho biết.

Định vị vị trí của Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu

Việc ra đời kênh Vietnam Today, đối với Việt Nam nói chung và với ngành truyền hình Việt Nam nói riêng, là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược truyền thông quốc gia vươn tầm quốc tế. Trong thời đại truyền thông số, thông tin đối ngoại không chỉ là công cụ, mà là một phần của sức mạnh mềm quốc gia - nguồn lực chiến lược, đóng vai trò trụ cột của chủ quyền hiện đại. Báo chí đối ngoại ngày nay không chỉ cần “đúng và đủ”, mà còn phải “sâu và kịp thời”: biết chọn vấn đề, định hình góc nhìn và xây dựng niềm tin.

Thế giới hiện nay cạnh tranh với nhau không chỉ bằng kinh tế, quân sự mà còn bằng sức mạnh của thông tin, hình ảnh và niềm tin. Vì vậy, Vietnam Today sẽ góp phần tăng cường sức mạnh mềm quốc gia, là một công cụ hữu hiệu để Việt Nam kể câu chuyện của mình thay vì qua lăng kính của truyền thông và báo chí nước ngoài. Bên cạnh đó, kênh sẽ góp phần định vị vị trí của Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu, góp phần tích cực vào quá trình hội nhập sâu rộng của Việt Nam và công cuộc đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vững bước tiến vào Kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.

Ngay sau khi Quyết định 747/QĐ-TTg ngày 11/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, Đài Truyền hình Việt Nam đã khẩn trương thực hiện các công tác chuẩn bị xây dựng và phát sóng kênh truyền hình đối ngoại quốc gia. Ban Lãnh đạo Đài đã tập trung ưu tiên, huy động nguồn lực, với sự tham gia phối hợp của nhiều đơn vị trong Đài về kỹ thuật, nội dung để quyết tâm thực hiện mục tiêu phát sóng kênh vào dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Với việc triển khai và chuẩn bị kỹ lưỡng, Kênh Truyền hình Đối ngoại quốc gia được kỳ vọng sẽ góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng một Việt Nam với thế và lực ngày càng được nâng cao trong khu vực và trên trường quốc tế.

Với vai trò là “cửa sổ thông tin Việt Nam ra thế giới”, Vietnam Today giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và thành tựu phát triển của Việt Nam; qua đó lan tỏa bản sắc dân tộc, khẳng định vị thế quốc gia trong kỷ nguyên hội nhập.

“Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng với nhiều thách thức và cơ hội đan xen, việc truyền tải hình ảnh Việt Nam tới cộng đồng quốc tế chính xác, kịp thời và sâu sắc là nhiệm vụ cấp thiết. Vietnam Today ra đời với mong muốn trở thành cửa sổ thông tin để bạn bè quốc tế hiểu, cảm nhận và kết nối với Việt Nam - một đất nước hòa bình, ổn định, đổi mới, sáng tạo, năng động và hội nhập toàn diện” - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Đức Hoàng.

Theo VTV