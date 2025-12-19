Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh thăm, chúc mừng Giáo xứ Sầm Sơn nhân dịp Lễ Giáng sinh

Chiều 19/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các chức sắc Giáo xứ Sầm Sơn nhân dịp lễ Giáng sinh 2025, chào đón năm mới 2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các thành viên đoàn công tác chúc mừng các vị chức sắc, bà con giáo dân Giáo xứ Sầm Sơn.

Cùng tham gia đoàn có đồng chí Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Công an tỉnh.

Tiếp đoàn có Linh mục Trịnh Ngọc Tứ, Tổng đại diện Giáo phận Thanh Hóa, chính xứ Sầm Sơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng các vị chức sắc, bà con giáo dân Giáo xứ Sầm Sơn.

Trong không khí ấm áp, thân tình, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh gửi tới các vị chức sắc, bà con giáo dân Giáo xứ Sầm Sơn lời chúc mừng một mùa Giáng sinh an lành, vui tươi, hạnh phúc và tiếp tục có những đóng góp thiết thực hơn nữa vào sự phát triển của đất nước.

Thông tin về những thành tựu, kết quả nổi bật tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2025 - năm đầu tiên thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho rằng, trong thời gian qua, đồng bào Công giáo Giáo xứ Sầm Sơn đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh, nhất là đã tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất phát triển kinh tế - xã hội.

Ðồng chí mong muốn, trong thời gian tới, các vị chức sắc, chức việc, bà con giáo dân tiếp tục thực hiện tốt đường hướng hành đạo đồng hành cùng dân tộc, tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do MTTQ phát động; quan tâm chăm lo hơn nữa sự nghiệp giáo dục, từ đó góp phần xây dựng đất nước và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Linh mục Trịnh Ngọc Tứ phát biểu cảm ơn đoàn công tác.

Vui mừng trước sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh dành cho Giáo xứ Sầm Sơn, Linh mục Trịnh Ngọc Tứ khẳng định sẽ tiếp tục động viên bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của đất nước, của tỉnh Thanh Hoá.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng các thành viên đoàn công tác tặng hoa chúc mừng các vị chức sắc, bà con giáo dân Giáo xứ Sầm Sơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng các thành viên đoàn công tác trao quà tặng các gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn của Giáo xứ Sầm Sơn.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh trao 5 suất quà tặng 5 gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn của Giáo xứ Sầm Sơn.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Vũ Thị Hương tặng hoa chúc mừng Giáng sinh Dòng mến thánh giá Thanh Hóa.

Cũng trong chiều 19/12, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo, các ban, sở ngành của tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh Dòng mến thánh giá Thanh Hóa và Hội thánh Tin lành Thanh Hóa.

Đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng các thành viên trong đoàn tặng hoa chúc mừng Hội thánh Tin lành Thanh Hóa.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo gửi tới các nữ tu Dòng mến thánh giá Thanh Hóa và các mục sư nhiệm chức, truyền đạo, ban chấp sự Hội thánh Tin lành Thanh Hóa đón mừng một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa và luôn gắn bó, đồng hành trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lê Hợi