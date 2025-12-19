Thanh Hóa và Khánh Hoà chia sẻ kinh nghiệm đánh giá cán bộ theo KPI

Sáng 19/12, tại tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác 2 tỉnh Khánh Hòa và Thanh Hóa đã có buổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai Bộ công cụ đo lường, đánh giá kết quả, hiệu quả công việc (gọi tắt là KPI). Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cho biết, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực cho từng vị trí. Tuy nhiên, ba cấu phần này mới dừng lại ở việc xác định tiêu chí, chưa lượng hóa, đo lường và đánh giá đầy đủ kết quả, hiệu quả thực thi công vụ. Thực tiễn triển khai Bộ công cụ đánh giá hiệu quả công việc (KPI) tại tỉnh Khánh Hòa cho thấy, KPI cho phép đánh giá khách quan, minh bạch và sát thực chất thông qua chấm điểm sản phẩm công việc về số lượng, chất lượng, tiến độ và hiệu quả hoàn thành của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, xác định chính xác vị trí việc làm cần thiết theo mức độ, tính chất công việc; xác định biên chế phù hợp cho từng phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần định biên khoa học, tối ưu hóa việc sử dụng biên chế.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhấn mạnh, việc áp dụng KPI không chỉ thúc đẩy tinh thần tự giác, trách nhiệm, tạo động lực làm việc và môi trường tự đào tạo, mà còn góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải thiện chỉ số cải cách hành chính và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Các thành viên đoàn công tác của tỉnh Thanh Hoá tham dự buổi làm việc

Tỉnh Khánh Hòa đã sử dụng kết quả KPI làm căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân từ năm 2025. Đây đồng thời là cơ sở để liên thông trong công tác cán bộ như xếp lương, khen thưởng theo vị trí việc làm và điểm số hiệu quả công việc; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu; phục vụ công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm và tinh giản biên chế...

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn những chia sẻ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành; đồng thời đánh giá cao phương pháp xây dựng KPI, quá trình triển khai quyết liệt của tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt trong việc sử dụng kết quả chấm điểm KPI để đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Những kinh nghiệm, chia sẻ của Khánh Hòa là thông tin quan trọng để đoàn công tác báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa xem xét, triển khai xây dựng và áp dụng KPI trong đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Thanh Hóa.

Lê Na – Hữu Tầm