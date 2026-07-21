Kênh dẫn vốn hiệu quả cho khu vực kinh tế nông thôn

Cùng với các ngân hàng thương mại, mạng lưới quỹ tín dụng Nhân dân (TDND) trên địa bàn tỉnh đã và đang khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn quan trọng, tiếp sức trực tiếp cho khu vực kinh tế nông thôn, kinh tế hộ gia đình và các doanh nghiệp nhỏ. Với phương châm “tương trợ thành viên”, các quỹ tín dụng đã đưa dòng vốn đến đúng địa chỉ, kịp thời và linh hoạt, góp phần đẩy lùi “tín dụng đen” và thúc đẩy tài chính toàn diện ở các địa phương.

Qũy tín dụng Nhân dân Định Tường, xã Yên Định hỗ trợ khách hàng giao dịch tín dụng.

Bà Lưu Thị Vinh ở thôn Quán Lào 2, xã Yên Định - chủ cơ sở sản xuất và bán các sản phẩm từ gỗ, đã có hàng chục năm đồng hành cùng Quỹ TDND Định Tường. Trước đây, cơ sở sản xuất của bà Vinh vừa sản xuất, vừa kinh doanh quy mô nhỏ, mẫu mã sản phẩm hạn chế. Đầu năm 2005, nhờ tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ TDND Định Tường, bà đã có điều kiện mở rộng xưởng sản xuất và nhập thêm máy móc để đa dạng hóa sản phẩm.

Bà Vinh cho biết: “Gia đình tôi vay vốn của Quỹ TDND Định Tường từ năm 2015 đến nay. Vốn vay của quỹ có lãi suất ưu đãi, ổn định, cán bộ tín dụng hỗ trợ nhiệt tình, quy trình giải ngân nhanh chóng, giúp công việc kinh doanh của gia đình thuận lợi”. Đến nay, gia đình bà Lưu Thị Vinh đã có 1 cơ sở sản xuất rộng hơn 1.000m2 và 1 cửa hàng bán sản phẩm gỗ nội thất tại khu phố trung tâm xã Yên Định.

Không chỉ hỗ trợ đắc lực cho người vay, các quỹ TDND trên địa bàn tỉnh còn tạo được niềm tin vững chắc đối với người có dòng tiền nhàn rỗi. Hình thức “tương trợ nhau cùng phát triển” đã thu hút đông đảo người dân tham gia gửi tiền tiết kiệm. Ông Nguyễn Văn Diệp, thôn Yên Cảnh, xã Quảng Yên đã 86 tuổi nhưng định kỳ 6 tháng vẫn đến quyết toán sổ tiết kiệm và tái tục tại Quỹ TDND Quảng Yên. Ông chia sẻ: “Từ khi Quỹ TDND Quảng Yên thành lập, chúng tôi gửi rất thuận tiện. Quy trình thủ tục tại đây khá linh hoạt, nhanh chóng; cán bộ hướng dẫn tận tình niểm nở nên tôi rất yên tâm tích lũy tiền nhàn rỗi của gia đình vào đây”.

Được biết, Quỹ TDND Quảng Yên được thành lập 2011, đến nay đã thu hút 1.600 thành viên. Với việc đa dạng các sản phẩm dịch vụ, tính đến tháng 7/2026, quỹ đã huy động được hơn 126 tỷ đồng và cho hơn 400 hội viên vay, tổng dư nợ đạt 119 tỷ đồng. Bà Bùi Thị Dung, Giám đốc Quỹ TDND Quảng Yên, cho biết: “Quỹ luôn lấy thành viên làm trung tâm hoạt động nên phục vụ thành viên rất tốt. Thời gian tới, Quỹ TDND Quảng Yên sẽ tập trung nâng cao chất lượng tín dụng và mở rộng sản phẩm dịch vụ để phục vụ thành viên tốt hơn, xứng đáng là điểm tài chính tin cậy trên địa bàn”.

Tính đến tháng 7/2026, toàn tỉnh có 67 quỹ TDND, trong đó 64 quỹ đang hoạt động hiệu quả. Tổng số vốn hoạt động, giá trị tài sản của hệ thống quỹ TDND đạt trên 9.227 tỷ đồng. Hệ thống quỹ TDND tiếp tục được duy trì và có nhiều quỹ đã có bước phát triển lớn mạnh, là kênh cung ứng vốn vay cho thành viên, hộ nông dân, người lao động...

Với vai trò đồng hành, hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX, để phát huy hiệu quả các quỹ TDND trên địa bàn tỉnh, ông Lê Hồng Hải, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa, khẳng định: “Liên minh HTX tỉnh tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả của quỹ TDND theo hướng an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững để đáp ứng nhu cầu của thành viên, HTX trong việc phát triển kinh tế địa phương”.

Trải qua chặng đường dài phát triển, các quỹ TDND thực sự đã trở thành điểm tựa tài chính tin cậy, là “kênh dẫn vốn” uy tín tại cơ sở. Sự phát triển an toàn, hiệu quả của hệ thống quỹ TDND không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho các thành viên mà còn góp phần quan trọng vào việc thực hiện chủ trương tài chính toàn diện của Đảng và Nhà nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Lê Hòa