JuJitsu Thanh Hóa xếp thứ Ba toàn đoàn nội dung Fighting tại giải vô địch các CLB quốc gia 2026

Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên), Giải vô địch các CLB JuJitsu quốc gia năm 2026 đã khép lại, ghi nhận màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển JuJitsu Thanh Hóa với tổng cộng 19 huy chương (5 HCV, 6 HCB, 8 HCĐ) cùng thành tích xếp thứ 3 toàn đoàn nội dung Fighting.

BTC trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải.

Giải đấu năm nay quy tụ hơn 300 HLV, VĐV đến từ 19 tỉnh, thành, ngành trên cả nước, tranh tài ở nhiều nội dung gồm Gi, No Gi, Fighting và Contact. Với lực lượng trẻ, giàu tiềm năng, JuJitsu Thanh Hóa tiếp tục cho thấy sự tiến bộ rõ nét khi duy trì thành tích ổn định ở nhiều nội dung thế mạnh.

Ở nội dung JuJitsu Gi, Thanh Hóa giành 1 HCV nhờ công của Nguyễn Thị Thanh Trúc ở hạng trên 70kg nữ. VĐV này cũng tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành thêm HCV ở nội dung JuJitsu No Gi cùng hạng cân, trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của đoàn Thanh Hóa tại giải.

Tại nội dung JuJitsu No Gi, bên cạnh tấm HCV của Thanh Trúc, Thanh Hóa còn có thêm 1 HCB của Bùi Trà My ở hạng 42kg nữ.

Đội tuyển Jujitsu Thanh Hoá ghi dấu ấn ở giải đấu năm nay với ngôi thứ Ba toàn đoàn nội dung Fighting.

Nội dung Fighting tiếp tục là điểm sáng khi Thanh Hóa xếp thứ 3 toàn đoàn với thành tích 2 HCV, 5 HCB và 5 HCĐ. Hai tấm HCV thuộc về Hoàng Văn Tám (trên 94kg nam) và Nguyễn Mai Anh (trên 70kg nữ). Ngoài ra, các VĐV như Lê Quang Đạt, Nguyễn Thị Lệ, Trần Thị Diễm Trinh, Lương Thị Kim Ngư... cũng đóng góp nhiều tấm HCĐ quan trọng.

Đây là giải đấu đánh dấu sự trở lại của Hoàng Văn Tám sau thời gian nghỉ thi đấu do chấn thương.

Thanh Trúc trên bục nhận HCV.

Ở nội dung Contact, Thanh Hóa giành thêm 1 HCV của Nguyễn Thị Thanh Trúc (trên 70kg nữ), cùng 3 HCĐ của Lê Đức Cường, Cao Thị Yến và Nguyễn Mai Anh.

Với 5 HCV, 6 HCB, 8 HCĐ, JuJitsu Thanh Hóa không chỉ khẳng định vị thế trong nhóm các đơn vị mạnh của cả nước, mà còn cho thấy hiệu quả từ công tác đào tạo, trẻ hóa lực lượng. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để các VĐV tiếp tục hướng tới những đấu trường lớn hơn trong thời gian tới.

Hoàng Sơn