Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thể thao

JuJitsu Thanh Hóa xếp thứ Ba toàn đoàn nội dung Fighting tại giải vô địch các CLB quốc gia 2026

Hoàng Sơn
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên), Giải vô địch các CLB JuJitsu quốc gia năm 2026 đã khép lại, ghi nhận màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển JuJitsu Thanh Hóa với tổng cộng 19 huy chương (5 HCV, 6 HCB, 8 HCĐ) cùng thành tích xếp thứ 3 toàn đoàn nội dung Fighting.

BTC trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải.

Giải đấu năm nay quy tụ hơn 300 HLV, VĐV đến từ 19 tỉnh, thành, ngành trên cả nước, tranh tài ở nhiều nội dung gồm Gi, No Gi, Fighting và Contact. Với lực lượng trẻ, giàu tiềm năng, JuJitsu Thanh Hóa tiếp tục cho thấy sự tiến bộ rõ nét khi duy trì thành tích ổn định ở nhiều nội dung thế mạnh.

Ở nội dung JuJitsu Gi, Thanh Hóa giành 1 HCV nhờ công của Nguyễn Thị Thanh Trúc ở hạng trên 70kg nữ. VĐV này cũng tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành thêm HCV ở nội dung JuJitsu No Gi cùng hạng cân, trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của đoàn Thanh Hóa tại giải.

Tại nội dung JuJitsu No Gi, bên cạnh tấm HCV của Thanh Trúc, Thanh Hóa còn có thêm 1 HCB của Bùi Trà My ở hạng 42kg nữ.

Đội tuyển Jujitsu Thanh Hoá ghi dấu ấn ở giải đấu năm nay với ngôi thứ Ba toàn đoàn nội dung Fighting.

Nội dung Fighting tiếp tục là điểm sáng khi Thanh Hóa xếp thứ 3 toàn đoàn với thành tích 2 HCV, 5 HCB và 5 HCĐ. Hai tấm HCV thuộc về Hoàng Văn Tám (trên 94kg nam) và Nguyễn Mai Anh (trên 70kg nữ). Ngoài ra, các VĐV như Lê Quang Đạt, Nguyễn Thị Lệ, Trần Thị Diễm Trinh, Lương Thị Kim Ngư... cũng đóng góp nhiều tấm HCĐ quan trọng.

Đây là giải đấu đánh dấu sự trở lại của Hoàng Văn Tám sau thời gian nghỉ thi đấu do chấn thương.

Thanh Trúc trên bục nhận HCV.

Ở nội dung Contact, Thanh Hóa giành thêm 1 HCV của Nguyễn Thị Thanh Trúc (trên 70kg nữ), cùng 3 HCĐ của Lê Đức Cường, Cao Thị Yến và Nguyễn Mai Anh.

Với 5 HCV, 6 HCB, 8 HCĐ, JuJitsu Thanh Hóa không chỉ khẳng định vị thế trong nhóm các đơn vị mạnh của cả nước, mà còn cho thấy hiệu quả từ công tác đào tạo, trẻ hóa lực lượng. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để các VĐV tiếp tục hướng tới những đấu trường lớn hơn trong thời gian tới.

Hoàng Sơn

Từ khóa:

#Thanh hóa #Hcv #Quốc gia #Vô địch #Thành tích #Hcđ #Hcb #Tranh tài #Ấn tượng #Thái nguyên

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Tại lượt trận thứ 7 vòng 1 Giải Bóng chuyền VĐQG các câu lạc bộ (CLB) năm 2026, đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa đã không thể tạo nên bất ngờ trước đội nhì bảng Hóa chất Đức Giang (HCĐG) Lào Cai khi để thua trắng 0-3, qua đó xếp thứ 6.
Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn, Giải vô địch Wushu các CLB quốc gia năm 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn chuyên môn đáng chú ý. Đội tuyển Wushu Thanh Hóa góp mặt với lực lượng VĐV trẻ và giàu tiềm năng, thi đấu...
Trong tỉnh
(Baothanhhoa.vn) - Từ việc tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện bài bản đối với các vận động viên (VĐV), đội tuyển Võ cổ truyền đang từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường quốc nội, tạo tiền đề thuận lợi để hướng đến thành tích cao trong tương lai.
Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Đội bóng xứ Thanh tiếp đón Sông Lam Nghệ An (SLNA) lúc 18 giờ 00 ngày 19/4 trên sân nhà trong trận cầu then chốt của cuộc đua trụ hạng. Đội bóng xứ Thanh bước vào trận đấu với hàng loạt tổn thất lực lượng và áp lực không nhỏ trước đối thủ đang trên...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh