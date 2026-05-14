Jujitsu Thanh Hóa thi đấu ấn tượng tại giải vô địch các lứa tuổi trẻ quốc gia 2026

Sau nhiều ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, Giải vô địch các lứa tuổi trẻ Jujitsu quốc gia năm 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn chuyên môn đáng chú ý. Đội tuyển Jujitsu Thanh Hóa thi đấu ấn tượng khi giành tổng cộng 34 huy chương các loại, gồm 7 HCV, 9 HCB và 18 HCĐ.

Giải đấu năm nay được tổ chức tại Nhà thi đấu Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Giải đấu năm nay do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Jujitsu Việt Nam phối hợp với Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức từ ngày 5 đến 13/5, quy tụ gần 500 huấn luyện viên, vận động viên đến từ 20 tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung Newaza Gi, NoGi, Fighting và Duo show tại các nhóm tuổi U12, U14, U16 và U18.

Đội tuyển Thanh Hóa tham dự ở hai nhóm tuổi U16 và U18 với 18 vận động viên, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Trịnh Anh Tuấn cùng các huấn luyện viên Trần Thị Hà và Hoàng Văn Tám.

Nguyễn Ngọc Thủy Tiên giành hattrick huy chương vàng tại giải đấu năm nay ở ba nội dung: Fighting, Gi và No Gi.

Trong đó, các võ sĩ trẻ Thanh Hóa thi đấu nổi bật ở nhóm tuổi U18 khi giành 4 HCV, 6 HCB và 11 HCĐ. Vận động viên Nguyễn Ngọc Thủy Tiên là gương mặt nổi bật nhất của đoàn khi xuất sắc giành 3 HCV ở các nội dung Fighting, Gi và No Gi hạng trên 70kg nữ U18. Ngoài ra, Bùi Trà My giành HCV Fighting hạng 40kg nữ U18.

Ở nhóm tuổi U16, các vận động viên Thanh Hóa giành 3 HCV, 3 HCB và 7 HCĐ. Những tấm HCV thuộc về Nguyễn Thị Thanh Thảo (Fighting 40kg nữ U16), Lê Thị Huyền Trang (Fighting 44kg nữ U16) và Nguyễn Mai Linh (Fighting 48kg nữ U16).

Bên cạnh các tấm HCV, nhiều vận động viên khác cũng thi đấu ổn định, đóng góp thành tích quan trọng cho đoàn như Phạm Vũ Quỳnh Anh (2 HCB, 1 HCĐ), Lê Quang Đạt (1 HCĐ), Vi Kiều An (1 HCB, 1 HCĐ), Lục Biên Biên (2 HCĐ), Hoàng Thị Phương (1 HCB, 2 HCĐ), Nguyễn Ngọc Đức Bình (2 HCĐ)...

17/18 VĐV Thanh Hoá giành huy chương tại giải đấu năm nay.

Việc giành 34 huy chương tại giải năm nay cho thấy sự tiến bộ đáng ghi nhận của Jujitsu Thanh Hóa ở tuyến trẻ, đặc biệt trong bối cảnh giải đấu ngày càng có chất lượng chuyên môn cao với sự đầu tư mạnh từ nhiều địa phương trên cả nước.

Kết thúc giải, đoàn Đồng Nai dẫn đầu toàn đoàn với 37 HCV, 40 HCB và 48 HCĐ; xếp thứ nhì là Thái Nguyên, thứ ba thuộc về Bắc Ninh.

Hoàng Sơn