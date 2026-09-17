Cuba phát hành tiền giấy mệnh giá 10.000 và 20.000 peso

Ngân hàng Trung ương Cuba (BCC) vừa đưa vào lưu thông hai loại tiền giấy mới mệnh giá 10.000 và 20.000 peso, nhằm tạo thuận lợi cho các giao dịch tiền mặt và điều chỉnh hệ thống mệnh giá phù hợp với điều kiện kinh tế hiện nay.

Phát biểu trên chương trình truyền hình Mesa Redonda ngày 16/9, Chủ tịch BCC Juana Lilia Delgado cho biết việc phát hành hai mệnh giá mới nhằm điều chỉnh hệ thống mệnh giá tiền tệ, phù hợp hơn với mặt bằng giá cả và nhu cầu lưu thông tiền mặt.

Theo bà Delgado, đây là bước tiếp theo trong quá trình hiện đại hóa hệ thống ngân hàng Cuba, hướng tới mở rộng năng lực hoạt động, đưa thêm các chủ thể và công nghệ mới vào lĩnh vực ngân hàng, đồng thời đa dạng hóa các dịch vụ tài chính.

Tờ tiền mệnh giá 10.000 peso in hình Haydée Santamaría, nhân vật lịch sử gắn với Cách mạng Cuba, trong khi tờ 20.000 peso in hình Vilma Espín, một nhân vật có vai trò trong tiến trình cách mạng Cuba.

Hai mệnh giá mới được bổ sung vào hệ thống tiền giấy hiện hành, sau khi Cuba đưa các tờ 2.000 và 5.000 peso vào lưu thông từ tháng 4/2026. Khi đó, BCC cho biết việc phát hành các mệnh giá cao hơn nhằm tạo thuận lợi cho giao dịch tiền mặt, đáp ứng nhu cầu sử dụng lượng tiền lớn hơn, giảm chi phí logistics liên quan đến tiền mặt và nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh lạm phát.

Việc bổ sung các mệnh giá cao cũng diễn ra trong khuôn khổ chương trình cải cách hệ thống ngân hàng của Cuba, bao gồm mở rộng các kênh tín dụng và thanh toán số, phát triển dịch vụ tài chính và từng bước mở rộng mạng lưới cung ứng ngoại tệ. Theo BCC, mục tiêu của quá trình này là xây dựng hệ thống ngân hàng và tài chính an toàn, hiện đại, linh hoạt và hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

BCC nhấn mạnh việc phát hành các tờ tiền mệnh giá 10.000 và 20.000 peso không đồng nghĩa với việc thay thế các mệnh giá hiện đang lưu hành.

Bích Hồng