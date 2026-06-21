Israel tiếp tục tấn công Gaza, nhiều dân thường thiệt mạng

Các cuộc không kích của Israel tiếp tục xảy ra tại Dải Gaza, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng trong những vụ bạo lực mới nhất, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì trên danh nghĩa nhưng giao tranh và cáo buộc vi phạm vẫn diễn ra.

Người dân kiểm tra căn hộ của gia đình Safadi ở thành phố Gaza ngày 20/6/2026, sau cuộc không kích của Israel trong đêm. Ảnh:AP.

Theo các nguồn tin y tế Palestine, một cuộc không kích nhằm vào một tòa nhà dân cư tại khu Sabra, thành phố Gaza, đã khiến bốn thành viên trong cùng một gia đình thiệt mạng, gồm một cặp vợ chồng và hai con gái. Vụ tấn công cũng khiến 12 người khác bị thương. Bệnh viện Al Shifa xác nhận đã tiếp nhận thi thể của các nạn nhân thuộc gia đình al-Safadi.

Tại một khu vực khác ở phía bắc thành phố Gaza, giới chức y tế cho biết một người cũng thiệt mạng sau một vụ tấn công riêng rẽ gần một giao lộ.

Trong chiều cùng ngày, thêm sáu người Palestine được cho là đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công khác của Israel. Trong số này có ba người thiệt mạng khi một cuộc không kích nhằm vào một ngôi nhà tại trại tị nạn Bureij, khu vực trung tâm Dải Gaza. Một trong các nạn nhân là nhà báo Palestine Ahmed Wishah, người làm việc cho kênh Al Jazeera.

Quay phim của Al Jazeera, Ahmed Wishah, thiệt mạng hai tháng sau khi anh trai Mohammed, cũng là phóng viên của kênh này, bị sát hại tại Gaza. Ảnh do Al Jazeera cung cấp.

Phía Al Jazeera lên án vụ việc, cho rằng nhà báo này thiệt mạng trong một cuộc tấn công nhằm vào khu dân cư. Tuy nhiên, quân đội Israel tuyên bố Ahmed Wishah là thành viên của Hamas và cáo buộc người này từng tham gia các hoạt động quân sự. Israel cho biết cuộc không kích nhằm vào một mục tiêu mà họ cho là mối đe dọa đối với lực lượng nước này, đồng thời khẳng định không cố ý nhằm vào các nhà báo. Trước đó, anh trai của Ahmed Wishah, cũng là một nhà báo của Al Jazeera, đã thiệt mạng trong một vụ tấn công của Israel hồi tháng 4.

Kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 10/2023, Israel nhiều lần tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào các thành viên vũ trang Palestine, trong khi các tổ chức quốc tế và truyền thông liên tục cảnh báo về số lượng lớn dân thường, trong đó có nhân viên báo chí, bị ảnh hưởng trong chiến sự.

Dù một lệnh ngừng bắn đã giúp giảm quy mô giao tranh giữa Israel và Hamas, tình trạng tấn công qua lại và căng thẳng tại Gaza vẫn chưa chấm dứt.

Thanh Hằng