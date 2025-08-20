Israel: Sự cố đường sắt “chưa từng có” gây tê liệt hệ thống vận tải

Công ty Đường sắt Israel (Israel Railways) ngày 19/8 thông báo sẽ tạm thời đình chỉ toàn bộ hoạt động các tuyến tàu đi qua thành phố Tel Aviv đến hết ngày 26/8, do sự cố hạ tầng nghiêm trọng và công tác bảo trì an toàn đang được triển khai tại các khu vực Ganot và Vitkin.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, thông báo cho hay ga Tel Aviv HaShalom sẽ tạm đóng cửa trong vòng 7 ngày tới, cùng với ga HaHagana - vốn đã bị đóng từ sáng 15/8.

Nguyên nhân sự cố là do một đoàn tàu chở hàng đã làm hỏng hàng trăm mét cáp điện gần nút giao Ganot hồi tuần trước, khiến tuyến đường sắt ở miền Trung Israel bị tê liệt. Công tác sửa chữa dự kiến kéo dài khoảng 10 ngày.

Đáng chú ý, Israel Railways cho biết cũng đã “tận dụng cơ hội” để triển khai các hoạt động duy tu bảo trì và nâng cấp hạ tầng vốn được lên kế hoạch vào tháng 9 tới, nhằm tránh làm gián đoạn hoạt động thêm trong tương lai. Hiện các hạng mục bảo trì nâng cấp đang được thực hiện tại đoạn đường sắt nối giữa ga HaHagana và HaShalom.

Để giảm thiểu tác động, các tuyến xe buýt trung chuyển miễn phí sẽ hoạt động liên tục với tần suất 5 phút/chuyến, kết nối 3 ga lớn tại Tel Aviv là HaHagana - HaShalom - Savidor Center.

Ngoài ra, tuyến tàu điện nhẹ ở Tel Aviv cũng tăng tần suất vào những ngày cao điểm. Bảo tàng Đường sắt Israel cũng thông báo sẽ tạm đóng cửa, toàn bộ vé đã mua sẽ được hoàn tiền.

Dù sự cố đường sắt đã gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng ở Israel, đặc biệt trong bối cảnh cuộc tổng đình công hôm 17/8, Bộ trưởng Giao thông Miri Regev vẫn khẳng định “không có sự hỗn loạn giao thông” ở nước này. Tuy nhiên, Israel Railways nhận định đây là “sự cố chưa từng có”, khiến hệ thống đường sắt quốc gia bị tê liệt.

Hiện Israel Railways có kế hoạch đầy tham vọng rằng đến năm 2040 sẽ đạt mục tiêu vận chuyển 300 triệu lượt hành khách/năm, với mạng lưới đường sắt dài khoảng 2.600 km và khoản đầu tư cơ sở hạ tầng lên tới 67 tỷ shekel (20 tỷ USD)./.

Theo TTXVN