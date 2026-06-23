Israel lo ngại Thỏa thuận Mỹ - Iran làm suy giảm nỗ lực kiềm chế ảnh hưởng của Tehran

Các quan chức cấp cao Israel bày tỏ lo ngại rằng những thỏa thuận gần đây giữa Mỹ và Iran có thể ảnh hưởng đến khả năng tiến hành các chiến dịch quân sự của Tel Aviv tại Lebanon, đồng thời làm suy giảm những nỗ lực nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Tehran tại quốc gia láng giềng này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại cuộc họp báo sau hội đàm ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Palm Beach, bang Florida (Mỹ), tháng 12/2025. Ảnh: Reuters.

Theo trang tin Axios dẫn lời các quan chức Israel, thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ cùng bản ghi nhớ chấm dứt xung đột được ký kết gần đây đang làm gia tăng quan ngại trong giới lãnh đạo Israel. Các nguồn tin cho rằng những cam kết đạt được trong tiến trình đối thoại Mỹ - Iran có thể thu hẹp dư địa hành động quân sự của Israel tại Lebanon.

Theo đánh giá của giới chức Israel, Washington đang gia tăng sức ép nhằm hạn chế các hoạt động quân sự của Israel tại Lebanon do lo ngại các cuộc giao tranh với lực lượng Hezbollah có thể ảnh hưởng đến tiến trình đối thoại với Tehran. Một số quan chức Israel cho rằng Iran đã thành công trong việc gắn vấn đề Lebanon với các cuộc đàm phán với Mỹ, qua đó tạo thêm sức ép đối với các hoạt động quân sự của Tel Aviv tại quốc gia này.

Các nguồn tin trên nhận định thỏa thuận Mỹ - Iran có thể làm suy giảm hiệu quả của những nỗ lực mà Mỹ và Israel đã theo đuổi trong nhiều tháng qua nhằm làm suy yếu Hezbollah và hạn chế ảnh hưởng của Iran tại Lebanon.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu họp báo tại Văn phòng Thủ tướng ở Jerusalem ngày 15/6/2026. Ảnh: Reuters.

Một quan chức Israel cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu không chỉ quan ngại về các điều khoản liên quan chương trình hạt nhân của Iran mà còn đặc biệt lo lắng trước những nội dung liên quan Lebanon. Theo nguồn tin này, các điều khoản liên quan Lebanon hiện được xem là mối quan tâm hàng đầu của nhà lãnh đạo Israel.

Giới quan sát cho rằng vấn đề Hezbollah và tình hình an ninh tại Lebanon có ý nghĩa quan trọng đối với chính trường Israel trong bối cảnh nước này dự kiến tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 10 tới. Các quyết định liên quan đến hoạt động quân sự tại Lebanon được cho là có thể tác động đáng kể đến dư luận và cục diện chính trị trong nước.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thời gian gần đây liên tục gia tăng sức ép đối với Thủ tướng Netanyahu, đồng thời kêu gọi Israel có những bước đi phù hợp với các nỗ lực ngoại giao của Washington tại Trung Đông. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đối ngoại và an ninh Mỹ cho rằng những phát biểu cứng rắn của ông Trump chủ yếu mang tính gây sức ép chính trị. Theo các chuyên gia, Washington khó có thể thực hiện các biện pháp mạnh như cắt giảm đáng kể hỗ trợ quân sự dành cho Israel do những ràng buộc chiến lược lâu dài cũng như các yếu tố chính trị nội bộ.

Thanh Hằng