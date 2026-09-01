Israel, Hy Lạp ký thỏa thuận phòng không trị giá 3 tỷ euro

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Israel và Hy Lạp ngày 31/8 ký thỏa thuận trị giá 3 tỷ euro (3,5 tỷ USD) nhằm xây dựng hệ thống phòng không đa tầng cho Hy Lạp, trong bối cảnh hai nước tăng cường hợp tác quốc phòng và căng thẳng giữa Athens với Ankara vẫn kéo dài.

Tổng Vụ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Amir Baram (trái) và người đồng cấp Hy Lạp Ioannis Bouras bắt tay sau lễ ký thỏa thuận phòng không trị giá 3 tỷ euro mang tên “Lá chắn Achilles” tại Tel Aviv, Israel, ngày 31/8/2026. Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel.

Thỏa thuận mang tên “Lá chắn Achilles” được Tổng Vụ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Amir Baram và người đồng cấp Hy Lạp Ioannis Bouras ký tại Tel Aviv. Bộ Quốc phòng hai nước đánh giá đây là thỏa thuận xuất khẩu quốc phòng lớn nhất trong lịch sử quan hệ Israel - Hy Lạp và thuộc nhóm những hợp đồng quốc phòng lớn nhất của Israel.

Theo thỏa thuận, hệ thống phòng không sẽ tích hợp khả năng đối phó với tên lửa đạn đạo, máy bay và máy bay không người lái (UAV) trong một mạng lưới chỉ huy và kiểm soát cấp quốc gia. Hệ thống sử dụng hoàn toàn công nghệ của Israel, gồm các tên lửa đánh chặn David’s Sling và SPYDER do Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Rafael sản xuất, hệ thống BARAK MX của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel (IAI), cùng các radar giám sát trên không do ELTA Systems, công ty con của IAI, chế tạo.

Hy Lạp cũng ký một thỏa thuận riêng trị giá 26 triệu euro để mua các hệ thống chống máy bay không người lái UAV của Rafael, nhằm bảo vệ những cơ sở trọng yếu.

Israel, Hy Lạp ký thỏa thuận phòng không trị giá 3 tỷ euro. Ảnh: Yenisafak.

Bộ Quốc phòng Hy Lạp cho biết tổng ngân sách chương trình lên tới 3,035 tỷ euro, trong đó 19 doanh nghiệp Hy Lạp sẽ tham gia, chiếm hơn 25% giá trị chương trình, tương đương khoảng 750 triệu euro. Athens cũng dự kiến xây dựng một cơ sở sản xuất có khả năng phục vụ xuất khẩu.

Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Nikos Dendias cho rằng những tiến bộ gần đây về tên lửa đạn đạo, UAV, thông tin liên lạc vệ tinh, chiến tranh mạng và các mối đe dọa hỗn hợp đã khiến các học thuyết quốc phòng hiện nay trở nên lỗi thời. Ông cho biết Hy Lạp là quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) áp dụng một hệ thống tương tự.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz nhấn mạnh hai nước có những lợi ích chiến lược và thách thức chung, đồng thời khẳng định Israel và Hy Lạp sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng và chiến lược.

Thỏa thuận với Hy Lạp là một bước tiến mới trong hợp tác quốc phòng giữa Israel và một thành viên EU. Hợp đồng xuất khẩu quốc phòng lớn nhất của Israel hiện nay là thỏa thuận bán hệ thống tên lửa đánh chặn đạn đạo Arrow 3 cho Đức. Hợp đồng ký lần đầu năm 2023 và được mở rộng vào tháng 12, nâng tổng giá trị lên 6,5 tỷ USD.

Thanh Hằng

Nguồn: AP.