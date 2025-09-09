Israel đối mặt nguy cơ lãng phí 260.000 tấn thực phẩm trong mùa lễ hội

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn dữ liệu mới công bố từ tổ chức ngân hàng thực phẩm quốc gia Leket Israel và công ty tư vấn BDO cho biết mỗi gia đình Israel dự kiến sẽ lãng phí hơn 111kg thực phẩm, khoảng 600 shekel (tương đương 160 USD) trong mùa lễ hội sắp tới của người Do Thái (bắt đầu vào cuối tháng Chín và đầu tháng 10 tới).

Người dân mua mua sắm tại chợ Mahane Yehuda. (Ảnh: Times of Israel)

Nghiên cứu cho thấy doanh số bán thực phẩm trong tháng diễn ra các ngày lễ lớn của người Do Thái (High Holy Days) dự kiến đạt 8,9 tỷ shekel (2,4 tỷ USD). Trong số đó, khoảng 1,4 tỷ shekel (380 triệu USD), tương đương 260.000 tấn thực phẩm, được dự báo sẽ bị lãng phí.

Mỗi hộ gia đình Israel dự kiến chi khoảng 3.900 shekel (1.050 USD) cho thực phẩm trong mùa lễ năm nay - tăng 20% so với năm 2022. Hơn 1/3 số thực phẩm bị vứt bỏ là rau củ quả. Con số này bao gồm cả các gia đình không theo đạo Do Thái.

Leket nhấn mạnh rằng lãng phí thực phẩm là một trong những nguyên nhân chính làm gia tăng chi phí sinh hoạt.

Đặc biệt, trong bối cảnh lạm phát, năm qua, giá thực phẩm đã tăng 5%, lãng phí thực phẩm làm tăng thêm khoảng 10.200 shekel/năm vào chi phí sinh hoạt của một hộ gia đình.

Bên cạnh chi phí trực tiếp cho thực phẩm bị mua nhưng không tiêu thụ, lãng phí còn xảy ra ở các giai đoạn sớm hơn trong chuỗi cung ứng như tại nông trại, khâu chế biến, đóng gói, vận chuyển và tiếp thị - tất cả đều đẩy giá thực phẩm lên cao.

High Holy Days (Những Ngày linh thiêng) là cụm từ dùng để chỉ hai ngày lễ quan trọng nhất trong Do Thái giáo diễn ra vào đầu năm theo lịch Do Thái, bao gồm Rosh Hashanah (Năm Mới của người Do Thái) và Yom Kippur (Ngày Chuộc tội).

Đây là cao điểm trong năm tôn giáo của người Do Thái - thời gian tự suy ngẫm, sám hối, và làm mới tâm linh, mang ý nghĩa đạo đức sâu sắc và ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống cá nhân, cộng đồng và cả xã hội Do Thái./.

Theo TTXVN