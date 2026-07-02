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Ireland đảm nhận Chủ tịch luân phiên EU, ưu tiên thúc đẩy việc gia nhập khối của Ukraine

Ngọc Liên
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(Baothanhhoa.vn) - Ireland đã chính thức đảm nhận cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) trong nhiệm kỳ 6 tháng, với cam kết thúc đẩy các ưu tiên về an ninh, năng lực cạnh tranh, mở rộng liên minh và đẩy nhanh các cuộc đàm phán về ngân sách dài hạn.

Ireland đảm nhận Chủ tịch luân phiên EU, ưu tiên thúc đẩy việc gia nhập khối của Ukraine

Ireland đã chính thức đảm nhận cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) trong nhiệm kỳ 6 tháng, với cam kết thúc đẩy các ưu tiên về an ninh, năng lực cạnh tranh, mở rộng liên minh và đẩy nhanh các cuộc đàm phán về ngân sách dài hạn.

Ireland đảm nhận Chủ tịch luân phiên EU, ưu tiên thúc đẩy việc gia nhập khối của Ukraine

Thủ tướng Ireland Micheál Martin (phải) và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tại buổi lễ diễn ra ở thủ đô Dublin, ngày 1/7/2026. Ảnh: DRM.

Phát biểu tại buổi lễ đảm nhận cương vị mới, được tổ chức ở thủ đô Dublin ngày 1/7, với sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, Thủ tướng Ireland Micheál Martin khẳng định nước này sẵn sàng nỗ lực hết mình để đưa châu Âu trở nên an toàn hơn, cạnh tranh hơn, đồng thời tiếp tục bảo vệ các giá trị cốt lõi của EU. Ông cho biết Dublin sẽ thúc đẩy tiến trình mở rộng khối và hướng tới đạt được thỏa thuận về khuôn khổ ngân sách dài hạn mới của EU trước cuối năm nay.

Về an ninh, Thủ tướng Martin cho rằng các quốc gia ở sườn phía Đông của EU, đặc biệt là các nước Baltic và Ba Lan, đang phải đối mặt với những thách thức hiện hữu từ cuộc xung đột tại Ukraine. Ông nhấn mạnh Ireland, dù là quốc gia trung lập và có mức chi tiêu quốc phòng thấp, vẫn sẽ đóng vai trò xây dựng trong các nỗ lực tăng cường an ninh của châu Âu.

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đánh giá Ireland là “quốc gia phù hợp vào đúng thời điểm”, đồng thời nhấn mạnh an ninh và quốc phòng châu Âu không chỉ phụ thuộc vào NATO mà còn đòi hỏi EU phải tăng cường năng lực riêng.

Ireland đảm nhận Chủ tịch luân phiên EU, ưu tiên thúc đẩy việc gia nhập khối của Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại sự kiện với tư cách khách mời đặc biệt. Ảnh: Yahoo.

Một trong những điểm nhấn của buổi lễ là sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với tư cách khách mời đặc biệt. Chính phủ Ireland khẳng định sẽ ưu tiên thúc đẩy tiến trình gia nhập EU của Ukraine trong thời gian đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Zelensky kêu gọi các nước châu Âu tăng cường hợp tác với Kiev trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng. Theo ông, những kinh nghiệm thực tiễn mà Ukraine tích lũy trong chiến tranh hiện đại có thể đóng góp quan trọng cho việc củng cố năng lực phòng không, an ninh hàng hải và khả năng phòng thủ của châu Âu trong tương lai.

Ngọc Liên

Nguồn: Irish Times.

Từ khóa:

#Ireland #Ukraine #Liên minh châu âu

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