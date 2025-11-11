Iraq bầu cử Quốc hội giữa những biến động khu vực

Hôm nay (11/11), cử tri Iraq đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội được đánh giá có thể tạo bước ngoặt chính trị lớn, trong bối cảnh khu vực Trung Đông đang ở giai đoạn nhạy cảm nhất trong nhiều năm qua.

Một cử tri đi bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu ở Baghdad, Iraq, ngày 11 tháng 11 năm 2025. Ảnh: Reuters.

Hơn 21 triệu cử tri đăng ký tham gia bỏ phiếu tại 8.700 điểm bầu cử trên toàn quốc bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng giờ địa phương (tức 11h theo giờ Hà Nội) ngày 11/11 và kết thúc lúc 6 giờ chiều (tức 22h theo giờ Hà Nội). Kết quả bầu cử quốc hội dự kiến ​​sẽ được công bố trong vòng 24 giờ sau bỏ phiếu và sẽ được xác nhận chính thức sau khi xem xét các đơn khiếu nại.

Theo Ủy ban Bầu cử tối cao độc lập (IHEC), hơn 7.700 ứng cử viên đủ điều kiện tranh cử, đại diện cho 31 liên minh, 38 đảng và khoảng 75 danh sách độc lập, nhằm giành 329 ghế trong quốc hội.

Kết quả bầu cử không chỉ quyết định đảng hoặc liên minh nào giành đa số ghế trong Quốc hội, mà còn xác định người giữ chức thủ tướng nhiệm kỳ tới.

Thủ tướng đương nhiệm Mohammed Shia alSudani nhậm chức từ tháng 10/2022, được đánh giá là người ôn hòa, chủ trương cải cách và theo đuổi chính sách đối ngoại cân bằng, hiện là ứng cử viên hàng đầu, song vẫn đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các khối chính trị truyền thống như Fatah và Liên minh Nhà nước Pháp quyền của cựu Thủ tướng Nouri Al-Maliki.

Bên cạnh đó, với Iraq, cuộc bầu cử lần này không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là phép thử đối với năng lực tự chủ và bản lĩnh quốc gia giữa những tác động khu vực phức tạp.

Một chính phủ ổn định và có tầm nhìn sẽ giúp Iraq phát huy vai trò trung gian cân bằng trong khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế và củng cố vị thế trong một Trung Đông đang định hình lại trật tự quyền lực.

Các áp phích vận động tranh cử trên đường phố ở Thủ đô Baghdad, Iraq. Ảnh: Xinhua.

Trong hệ thống chính trị Iraq, quyền lực được chia sẻ giữa các khối Shiite, Sunni, người Kurd và các lực lượng độc lập. Không đảng nào có thể tự mình chiếm đa số tuyệt đối, buộc các liên minh phải hình thành sau bầu cử. Các cuộc đàm phán chính trị kéo dài nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, sẽ quyết định vị trí thủ tướng.

Thúy Hà

Nguồn: TRT/Al Jazeera/Reuters