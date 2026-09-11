Iran tuyên bố phá hủy tàu không người lái của Mỹ tại Hormuz

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố vừa phá huỷ tàu không người lái Saildrone Explorer của Mỹ tại khu vực eo biển Hormuz, trong bối cảnh leo thang quân sự nghiêm trọng đang lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông.

Iran tuyên bố phá huỷ tàu không người lái Saildrone Explorer của Mỹ tại Hormuz. Ảnh: The Independent.

Truyền thông Iran ngày 10/9 đăng tải hình ảnh chiếc tàu thuộc Hạm đội 5 Mỹ bốc cháy sau cuộc tấn công. Phía IRGC khẳng định đây là hành động đáp trả việc lực lượng Mỹ phá hủy 5 tàu chở dầu thô của Iran. Trước đó, IRGC xác nhận đã tấn công 2 tàu quân sự Mỹ, 8 tàu chở dầu cùng 10 tàu hàng khác tại khu vực Vùng Vịnh.

Phía quân đội Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố này.

Cùng ngày, một quan chức Mỹ đã xác nhận vụ tập kích bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào căn cứ không quân Muwaffaq Salti tại Jordan hồi đầu tuần đã làm hư hại 1 máy bay cường kích A-10 Thunderbolt II cùng 8 tiêm kích F-15. Để đánh chặn đợt tấn công, quân đội Mỹ đã phải tiêu tốn khoảng 30 tên lửa Patriot.

Sự việc làm gia tăng lo ngại tại Washington về tốc độ tiêu thụ các hệ thống phòng không hiện đại. Theo ước tính từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Mỹ đã sử dụng khoảng 65% kho tên lửa Patriot dự trữ so với thời điểm trước xung đột, khiến việc bù đắp lại số lượng này có thể kéo dài trong nhiều năm.

IAEA chuyển vấn đề hạt nhân Iran lên HĐBA LHQ lần đầu tiên sau 20 năm. Ảnh: Reuters.

Tình hình địa chính trị càng thêm căng thẳng khi Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) lần đầu tiên sau 20 năm quyết định báo cáo các vi phạm hạt nhân của Iran lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trước sức ép gia tăng, phe cứng rắn tại Tehran liên tục thúc đẩy các bước đi đối đầu quyết liệt hơn, trong đó có kịch bản rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT).

Trả lời báo chí, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định khả năng đàm phán với Iran “có thể xảy ra” nhưng chưa phải ưu tiên hiện tại của Washington, trong khi các cố vấn cảnh báo xung đột có thể kéo dài trong suốt phần còn lại của nhiệm kỳ.

Thanh Giang

Nguồn: The Times of Israel.