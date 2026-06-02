Iran tuyên bố đình chỉ liên lạc gián tiếp với Mỹ

Iran vừa tuyên bố đình chỉ các hoạt động trao đổi thông điệp với Mỹ thông qua các bên trung gian, đồng thời cảnh báo khả năng phong tỏa eo biển Hormuz giữa lúc căng thẳng tại Lebanon tiếp tục leo thang. Động thái mới làm gia tăng lo ngại về triển vọng đàm phán giữa Tehran và Washington cũng như nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Iran tuyên bố đình chỉ các hoạt động trao đổi thông điệp với Mỹ thông qua các bên trung gian. Ảnh chụp màn hình

Hãng thông tấn Tasnim của Iran ngày 1/6 cho biết nhóm đàm phán của Tehran đã đình chỉ việc trao đổi thông điệp với Mỹ thông qua các bên trung gian, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì lệnh ngừng bắn và thúc đẩy tiến trình đàm phán giữa hai nước đang gặp nhiều trở ngại.

Theo Tasnim, quyết định trên được đưa ra do những diễn biến quân sự liên quan đến Lebanon. Cơ quan này cho rằng Tehran xem Lebanon là một phần trong các điều kiện của thỏa thuận ngừng bắn và việc các hoạt động quân sự vẫn tiếp diễn đồng nghĩa thỏa thuận đã bị vi phạm.

Tasnim đồng thời cho biết Iran và các lực lượng đồng minh trong “Trục kháng chiến”, gồm các nhóm vũ trang tại Lebanon, Yemen và Iraq, đã xây dựng kế hoạch phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz cũng như kích hoạt các mặt trận khác, trong đó có khu vực Bab el-Mandeb, nhằm gây sức ép đối với Israel và các nước ủng hộ Israel.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng ngày tuyên bố bất kỳ hành động vi phạm nào tại một mặt trận cũng được xem là vi phạm trên toàn bộ các mặt trận liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn. Ông cho rằng Mỹ và Israel phải chịu trách nhiệm đối với những hậu quả phát sinh từ các hành động leo thang căng thẳng trong khu vực.

Iran cũng tiếp tục yêu cầu chấm dứt hoàn toàn các hoạt động quân sự của Israel tại Lebanon và Dải Gaza, đồng thời yêu cầu lực lượng Israel rút khỏi các khu vực đang kiểm soát tại Lebanon.

Phản ứng trước thông tin trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chưa nhận được thông báo chính thức từ phía Iran về việc đình chỉ các kênh liên lạc gián tiếp. Trả lời báo giới Mỹ, ông Trump cho rằng đây có thể là một động thái mang tính đàm phán của Tehran và khẳng định Washington hiện chưa có kế hoạch gia tăng các hành động quân sự.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tiếp tục bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran, cho rằng Tehran vẫn mong muốn tiến tới một giải pháp ngoại giao.

Giới quan sát nhận định việc Iran đình chỉ các hoạt động trao đổi thông điệp với Mỹ thông qua trung gian cho thấy tiến trình ngoại giao giữa hai bên đang đối mặt nhiều thách thức, dù hiện chưa có dấu hiệu cho thấy các kênh đối thoại đã bị đóng lại hoàn toàn.

Bích Hồng