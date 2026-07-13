Iran tung “danh sách báo thù” nhằm vào ông Trump và các lãnh đạo Châu Âu, Mỹ tìm đường vòng tránh eo biển Hormuz

Truyền thông Iran vừa công bố danh sách các mục tiêu ám sát hàng đầu bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhiều nguyên thủ châu Âu. Cùng lúc đó, quân đội Mỹ đang khẩn cấp triển khai lộ trình hàng hải thay thế sau khi Tehran tuyên bố phong tỏa hoàn toàn Eo biển Hormuz.

“Danh sách những kẻ bất hảo” bao gồm Thủ tướng Isarel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: The Telegraph.

Tờ Hamshahri, cơ quan ngôn luận thuộc chính quyền thủ đô Tehran, vừa đăng tải một biểu đồ đồ họa chấn động thiết lập danh sách 13 quan chức chính trị và quân sự cấp cao bị nhắm mục tiêu trả đũa. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được xếp ở vị trí hàng đầu. Danh sách xuất hiện ngay sau khi tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố sẽ bắt những người chịu trách nhiệm cho cái chết của cha ông phải trả giá.

Đồ họa của tờ báo Iran cũng chỉ đích danh các nhà lãnh đạo phương Tây bao gồm Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Tehran cáo buộc các quốc gia này đồng lõa khi cho phép quân đội Mỹ sử dụng không phận và hậu cần để tấn công lãnh thổ Iran.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã nắm được thông tin về danh sách này và cảnh báo Washington sẽ “xóa sổ hoàn toàn” các mục tiêu chiến lược của Iran nếu có bất kỳ âm mưu nào gây nguy hiểm đến tính mạng của các quan chức Mỹ.

Song song với mặt trận chính trị, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tích cực thúc đẩy một thỏa thuận năng lượng quy mô lớn nhằm tái thiết hoàn toàn tuyến đường ống dẫn dầu chiến lược đi qua Iraq và Syria. Kế hoạch này được kỳ vọng sẽ mở ra con đường vòng tối ưu, giải cứu dòng chảy dầu mỏ toàn cầu khỏi thế bế tắc tại eo biển Hormuz, eo biển huyết mạch hiện đang bị tê liệt do các cuộc xung đột quân sự căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Mỹ đang lên kế hoạch khôi phục đường ống dẫn dầu giữa Iraq và Syria. Ảnh: AP.

Theo các nguồn tin quốc tế độc quyền từ London, thỏa thuận ba bên giữa Mỹ, Iraq và Syria dự kiến sẽ sớm được công bố chính thức. Khi hoàn thành sau 2 đến 3 năm, tuyến đường ống mới có công suất vận chuyển lên tới 1 triệu thùng dầu mỗi ngày, cho phép xuất khẩu thẳng sang châu Âu và các thị trường quốc tế mà không cần đi qua vùng biển rủi ro do Iran kiểm soát.

Để dọn đường pháp lý và thu hút dòng vốn đầu tư cho dự án, Washington đã có bước đi đột phá khi chính thức đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố. Quyết định này không chỉ giúp gỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế khắt khe, biến Syria thành một trạm trung chuyển năng lượng mới của khu vực, mà còn mở đường cho hơn 40 doanh nghiệp Mỹ tham gia tái thiết quốc gia này.

Dù dự án được nhận định sẽ phải đối mặt với không ít thách thức lớn về an ninh và hạ tầng lưới điện nội địa đang xuống cấp của Syria, nhưng đây được xem là đòn bẩy chiến lược tối quan trọng của Mỹ, làm giảm đáng kể quyền lực kiểm soát các tuyến hải trình của Iran tại vùng Vịnh.

Nhật Lệ

Nguồn: I24 news english, ANI, The Telegraph.