Iran kích hoạt hệ thống phòng không nhằm đối phó các mục tiêu nghi ngờ

Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không sau khi ghi nhận nhiều tiếng nổ tại thủ đô Tehran, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tạm thời có hiệu lực khoảng hai tuần qua.

Hệ thống phòng không khai hỏa tại Tehran sau một cuộc không kích của Israel. Ảnh Reuters.

Theo truyền thông nhà nước Iran ngày 23/4, các tổ hợp phòng không được triển khai tại nhiều khu vực của thủ đô nhằm đối phó các mục tiêu bị cho là có dấu hiệu đe dọa. Hãng tin IRNA cho biết lực lượng phòng không đã khai hỏa tại khu vực phía Tây Tehran. Nguyên nhân các vụ nổ hiện chưa được xác định. Một nguồn tin an ninh Israel cho biết nước này không tiến hành hoạt động quân sự liên quan tại thời điểm xảy ra sự việc.

Cùng ngày, Tổng thống Masoud Pezeshkian và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf của Iran ra tuyên bố khẳng định tinh thần đoàn kết quốc gia sau khi Tổng thống Trump cho rằng giới lãnh đạo Iran bị chia rẽ. Hai quan chức hàng đầu Iran nhấn mạnh: “Ở Iran không có phe cực đoan hay ôn hòa và tất cả đều là người Iran”, đồng thời khẳng định đất nước sẽ hành động với sự đoàn kết tuyệt đối dưới sự lãnh đạo của Lãnh tụ Tối cao.

Tổng thống Masoud Pezeshkian và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf của Iran ra tuyên bố khẳng định tinh thần đoàn kết quốc gia. Ảnh: AFP.

Tuyên bố này đáp lại việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chính quyền Iran đang chia rẽ nghiêm trọng và không thể đưa ra một đề xuất hòa bình nhất quán và đây cũng là lý do ông tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn với Tehran cho đến khi nước này đưa ra được một phản hồi "thống nhất”.

Liên quan đến tình hình khu vực, Mỹ đã tăng cường hiện diện quân sự, trong đó tàu sân bay USS George H.W. Bush được điều động tới Trung Đông, nâng tổng số tàu sân bay Mỹ hoạt động tại khu vực lên ba chiếc. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các lực lượng được triển khai tại nhiều vị trí, bao gồm Biển Đỏ và vùng lân cận.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố nước này sẵn sàng nối lại chiến sự với Iran ngay khi được Mỹ cho phép. Ông Katz cho hay Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã chuẩn bị cả phòng thủ và tấn công, đồng thời xác định mục tiêu. Israel đang chờ Nhà Trắng phê chuẩn để mở lại chiến dịch với cường độ mạnh hơn. Ông Katz cảnh báo các đòn tấn công sẽ “khác biệt và độ sát thương cao”, nhằm vào các khu vực nhạy cảm và hạ tầng trọng yếu của Iran, bao gồm năng lượng và điện lực.

Thanh Hằng

Nguồn: RT, Wion.