iPhone 17 có gì mới? Chi tiết cấu hình và tính năng nổi bật trên iPhone 17

Apple chính thức trình làng iPhone 17 series với ba phiên bản: iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max với thiết kế mới, tích hợp chip A19/A19 Pro, cụm camera Fusion 48MP và màn hình Super Retina XDR ProMotion 120Hz.

Apple một lần nữa làm nóng thị trường smartphone toàn cầu với sự ra mắt của iPhone 17 series. Không chỉ đơn thuần là bản nâng cấp thông thường, iPhone 17 đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển công nghệ của Apple với những đột phá về chip xử lý, hệ thống camera và thời lượng pin.

iPhone 17 series không chỉ kế thừa những tinh hoa từ thế hệ tiền nhiệm mà còn bổ sung nhiều tính năng độc quyền, hứa hẹn mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho người dùng Việt Nam khi chính thức lên kệ từ ngày 19/9 tới đây.

iPhone 17 tạo sức hút lớn ngay từ ngày ra mắt

Apple tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành công nghệ với thế hệ iPhone 17 mới được trình làng tại sự kiện đặc biệt ngày 10/9/2025 (giờ Việt Nam). Sự kiện này không chỉ thu hút sự chú ý của giới công nghệ mà còn khiến cộng đồng người dùng trên toàn thế giới "nóng lòng" chờ đợi.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của iPhone 17 series nằm ở ba yếu tố mà người dùng quan tâm nhất: thiết kế mới, chip A19/A19 Pro mạnh mẽ hơn, hệ thống camera được cải tiến toàn diện và pin được nâng cấp. Ngay cả phiên bản tiêu chuẩn cũng đã gây ấn tượng với camera Dual Fusion 48MP và camera trước Center Stage 18MP, trong khi iPhone 17 Pro Max còn ấn tượng hơn nữa với ba camera Fusion 48MP và khả năng zoom quang học 8x.

Chip A19 và A19 Pro – Sức mạnh vượt trội của iPhone 17

iPhone 17 được trang bị chip A19 thế hệ mới được sản xuất trên tiến trình 3nm thế hệ thứ ba, mang lại bước nhảy vọt đáng kể về hiệu năng so với chip A18 trên iPhone 16. Điểm nổi bật của chip này nằm ở khả năng xử lý AI mạnh mẽ hơn, tối ưu hóa xử lý hình ảnh và đảm bảo trải nghiệm đa nhiệm mượt mà như lụa.

iPhone 17 Pro Max càng ấn tượng hơn với chip A19 Pro trang bị GPU 6 lõi cải tiến, được thiết kế đặc biệt để phục vụ gaming chuyên nghiệp và xử lý đồ họa phức tạp. Neural Engine thế hệ mới không chỉ tăng cường khả năng học máy mà còn hỗ trợ các tính năng AI on-device một cách hiệu quả.

So sánh trực tiếp với chip A18 trên iPhone 16, người dùng sẽ cảm nhận được sự cải thiện rõ rệt về tốc độ xử lý, khả năng tiết kiệm năng lượng và hiệu suất tổng thể. Hệ thống tản nhiệt buồng hơi kết hợp với Ceramic Shield 2 giúp duy trì hiệu năng ổn định ngay cả khi xử lý các tác vụ nặng trong thời gian dài.

Camera nâng cấp – Trải nghiệm nhiếp ảnh di động chuyên nghiệp

iPhone 17 Pro Max camera nâng cấp đánh dấu bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực nhiếp ảnh di động với hệ thống ba cảm biến Fusion 48MP bao gồm camera chính, Ultra Wide và Telephoto. Điểm đột phá nhất là khả năng zoom quang học 8x - lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone, mở rộng đáng kể khả năng sáng tạo cho người dùng.

Cảm biến được nâng cấp với kích thước lớn hơn giúp cải thiện đáng kể khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng, mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét và tự nhiên. Camera trước Center Stage 18MP với khung hình tự động thông minh hỗ trợ tính năng Dual Capture, cho phép quay video đồng thời cả trước và sau với chất lượng 4K HDR.

Các chế độ chuyên nghiệp như ProRes RAW, Log 2 và genlock biến iPhone thành công cụ làm phim chuyên nghiệp thực thụ. Đặc biệt, tính năng Photographic Styles được trang bị AI cho phép người dùng điều chỉnh tông màu theo phong cách cá nhân, tạo nên dấu ấn riêng trong từng bức ảnh.

Pin bền hơn, tối ưu trải nghiệm dài lâu

iPhone 17 có thời lượng pin được tối ưu hóa toàn diện, có thể phát video liên tục lên đến 30 giờ, thậm chí lên đến 39 giờ trên phiên bản eSIM của Pro Max. Dung lượng pin được tăng cường kết hợp với chip A19/A19 Pro tiết kiệm năng lượng và hệ thống quản lý nguồn thông minh trên iOS 26.

Công nghệ sạc nhanh USB-C 40W Dynamic Power cho phép sạc 50% pin chỉ trong vòng 20 phút, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sử dụng cả ngày dài từ làm việc đến giải trí. Thời gian sạc được tối ưu hóa đáng kể so với các thế hệ trước, giúp người dùng tiết kiệm thời gian chờ đợi.

Thiết kế Ceramic Shield 2 không chỉ bảo vệ thiết bị mà còn hỗ trợ tản nhiệt hiệu quả, giúp pin duy trì hiệu suất ổn định ngay cả khi xử lý các tác vụ đòi hỏi hiệu năng cao. Độ bền pin cũng được cải thiện đáng kể, đảm bảo tuổi thọ lâu dài cho thiết bị.

Mua iPhone 17 chính hãng tại FPT Shop

Mua iPhone 17 trả góp 0% tại FPT Shop để nhận ngay nhiều ưu đãi hấp dẫn với chế độ bảo hành quốc tế và dịch vụ hậu mãi tận tâm. Là đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, FPT Shop cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao nhất cùng dịch vụ chuyên nghiệp.

Chương trình iPhone 17 ưu đãi đặc biệt bao gồm nhiều quyền lợi hấp dẫn: trả góp lãi suất 0%, chương trình thu cũ đổi mới với giá trị lên đến 20 triệu đồng. Liên hệ FPT Shop ngay trong hôm nay để biết thêm chi tiết về thời gian mở bán và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn khác.

