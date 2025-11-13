Hotline: 0822.173.636   |

[Interactive] Chi tiết danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu từ ngày 1/1/2026 tại Thanh Hóa

Từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu vùng của người lao động sẽ được điều chỉnh tăng với tỷ lệ bình quân 7,2%. Đồng thời, danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu tại 34 tỉnh, thành phố sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cũng đã được công bố, trong đó địa bàn tỉnh Thanh Hóa như sau:

[Interactive] Chi tiết danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu từ ngày 1/1/2026 tại Thanh Hóa

Từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu vùng của người lao động sẽ được điều chỉnh tăng với tỷ lệ bình quân 7,2%. Đồng thời, danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu tại 34 tỉnh, thành phố sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cũng đã được công bố, trong đó địa bàn tỉnh Thanh Hóa như sau:

Theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP, từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động sẽ tăng từ 250.000 đồng-350.000 đồng/tháng (tương ứng tỷ lệ bình quân 7,2%) so với mức lương tối thiểu hiện hành đang áp dụng tại Nghị định số 74/2024/NĐ-CP.

Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng chính thức áp dụng với 4 vùng từ ngày 1/1/2026 như sau:

Vùng I: 5.310.000 đồng/tháng;

Vùng II: 4.730.000 đồng/tháng;

Vùng III: 4.140.000 đồng/tháng;

Vùng IV: 3.700.000 đồng/tháng.

Nghị định số 293/2025/NĐ-CP cũng ban hành Phụ lục Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu từ ngày 1/1/2026 tại 34 tỉnh, thành phố sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó tại tỉnh Thanh Hóa cụ thể như sau:

[Interactive] Chi tiết danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu từ ngày 1/1/2026 tại Thanh Hóa

(Bản đồ tương tác: Bạn đọc có thể tìm kiếm địa bàn, bấm vào từng xã/phương để xem chi tiết)

[Interactive] Chi tiết danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu từ ngày 1/1/2026 tại Thanh Hóa

