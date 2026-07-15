Indonesia, Singapore mở rộng hợp tác quốc phòng, xây loạt khu huấn luyện quân sự mới

Indonesia và Singapore nhất trí mở rộng hợp tác quốc phòng thông qua kế hoạch xây dựng thêm các khu huấn luyện quân sự và triển khai sáng kiến kết nối các thế hệ sĩ quan hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Chan Chun Sing (thứ tư từ phải) và người đồng cấp Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin (thứ tư từ trái) tại Jakarta. Ảnh: Bộ quốc phòng Singapore.

Tại Hội nghị thường niên giữa lãnh đạo Indonesia và Singapore diễn ra ở Jakarta mới đây, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã công bố kế hoạch xây dựng các cơ sở huấn luyện quân sự mới tại Baturaja (Nam Sumatra), Bengkayang (Tây Kalimantan) và trường bắn vũ khí trên không Siabu (Riau). Hai bên cũng thảo luận việc mở rộng hợp tác huấn luyện tại Batujajar, Tây Java.

Thủ tướng Lawrence Wong cho biết các cơ sở mới sẽ tạo thêm cơ hội để Lực lượng Vũ trang Singapore (SAF) và Quân đội Indonesia (TNI) tăng cường diễn tập chung, nâng cao khả năng phối hợp và tiếp tục củng cố quan hệ quốc phòng song phương.

Trong khuôn khổ cuộc gặp, hai nước đã đạt được 26 thỏa thuận hợp tác, trong đó có bản cập nhật về hợp tác quốc phòng do Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin và Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing ký kết.

Tờ Defense Post nêu rõ 3 địa điểm xây dựng khu huấn luyện là Sumatra, Kalimantan và Riau. Đối với giới quan sát quân sự quốc tế, đây là các tọa độ cực kỳ nhạy cảm. Kalimantan là nơi Indonesia đang xây dựng thủ đô mới Nusantara, còn Riau và Sumatra án ngữ ngay sát Eo biển Malacca và Biển Đông. Việc Singapore và Indonesia bắt tay xây dựng căn cứ ở đây là bước đi chiến lược nhằm đảm bảo an ninh hàng hải xung quanh eo biển Malacca – tuyến đường vận tải biển huyết mạch của thế giới

Cùng ngày, hai bộ trưởng quốc phòng cũng chính thức ra mắt Sáng kiến Cựu binh Quốc phòng Indonesia - Singapore (INDOSIN), nhằm kết nối nhiều thế hệ sĩ quan của SAF và TNI từng tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện của nhau.

Các binh sĩ Indonesia giữ vững vị trí trong một cuộc tập trận dã chiến trong rừng. Ảnh: Quân đội Hoa Kỳ.

Trong cuộc hội đàm, hai bộ trưởng cũng tái khẳng định cam kết tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác quốc phòng mới và nhất trí tiếp tục phối hợp tại các cơ chế đa phương như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM).

Động thái trên diễn ra sau cuộc tập trận song phương thường niên giữa lực lượng đặc nhiệm Kopassus của Indonesia và lực lượng đặc nhiệm Lục quân Singapore hồi đầu tháng 7, với các nội dung như cận chiến, nhảy dù, đổ dây và tác chiến leo núi, cho thấy quan hệ quốc phòng giữa hai nước Đông Nam Á tiếp tục được tăng cường.

Nhật Lệ

Nguồn: CNA, Defense Post.