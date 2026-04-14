Indonesia, Nga hội đàm về hợp tác thương mại và các vấn đề địa chính trị

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nga, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp chủ nhà Vladimir Putin, tập trung thảo luận về hợp tác thương mại song phương và các vấn đề địa chính trị hiện nay.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto hội đàm với người đồng cấp chủ nhà Vladimir Putin tại thủ đô Moscow, ngày 13/4/2026. Ảnh: Reuters.

Tại cuộc hội đàm ngày 13/4, Tổng thống Putin cho biết kim ngạch thương mại giữa Nga và Indonesia trong năm 2025 đã tăng 12,5%, đồng thời bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ tìm được các giải pháp nhằm duy trì đà tăng trưởng ổn định trong thời gian tới. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh các lĩnh vực hợp tác tiềm năng bao gồm năng lượng, không gian vũ trụ, nông nghiệp và dược phẩm.

Đáng chú ý, ông Putin cũng đề cập việc Indonesia đã chính thức trở thành thành viên đầy đủ của nhóm các nền kinh tế mới nổi lớn nhất thế giới BRICS, coi đây là cơ hội mới để tăng cường hợp tác đa phương, tương tự như các cơ chế hợp tác giữa Indonesia với Liên minh Kinh tế Á-Âu.

Về phần mình, Tổng thống Prabowo Subianto bày tỏ cảm ơn Nga đã hỗ trợ Indonesia gia nhập BRICS trong thời gian ngắn. Ông cho biết một trong những mục tiêu của chuyến thăm lần này là trao đổi với phía Nga về tình hình địa chính trị thế giới đang có nhiều biến động và bất định. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi ghi nhận những đóng góp tích cực rõ ràng của Nga đối với tiến trình phát triển địa chính trị hiện đại trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều thay đổi phức tạp”.

Tổng thống Prabowo Subianto cho biết một trong những mục tiêu của chuyến thăm lần này là trao đổi với phía Nga về tình hình địa chính trị thế giới đang có nhiều biến động và bất định. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergei Tsivilyov ngày 13/4 cho biết, Moscow đã nhận được đề nghị từ Indonesia về việc cung cấp các sản phẩm dầu mỏ. Hai bên hiện đã bắt đầu xúc tiến các cuộc đàm phán nhằm ký kết các hợp đồng dài hạn trong lĩnh vực này.

Cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai nước diễn ra trong bối cảnh Nga đang tìm cách mở rộng quan hệ kinh tế với các đối tác châu Á, trong khi Indonesia cũng tăng cường đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và thúc đẩy vai trò trên các diễn đàn đa phương.

Ngọc Liên

Nguồn: Tân hoa xã