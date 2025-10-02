IAEA: Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia “vẫn trong tầm kiểm soát”

Trong một thông báo, Nga cho biết tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine “vẫn trong tầm kiểm soát”. Thông tin được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo tình trạng ở đây là “nghiêm trọng” sau một tuần mất điện.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - Ảnh: TASS

Trên mạng xã hội, bộ phận truyền thông thuộc cơ quan điều hành nhà máy điện thông báo: “Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện trong tầm kiểm soát”, đồng thời khẳng định có đủ nhiên liệu để duy trì vận hành máy phát điện dự phòng. Thông báo cho biết mức phóng xạ tại khu vực vẫn bình thường và rằng nhà máy đang phối hợp chặt chẽ với các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), đang làm việc tại đây.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo tình hình là “nghiêm trọng” và cho biết một trong số các máy phát điện diesel dự phòng đã “gặp sự cố.”

Nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu - hiện đang ở chế độ ngừng hoạt động lạnh - đã mất điện hôm 23/9, lần mất kết nối dài nhất trong tổng số 10 lần mất điện kể từ khi Nga nắm quyền kiểm soát cơ sở này tháng 2/2022. Sáu lò phản ứng của nhà máy - từng cung cấp khoảng 1/5 sản lượng điện của Ukraine trước chiến tranh đã bị ngừng hoạt động kể từ khi Nga tiếp quản. Tuy nhiên, cơ sở này vẫn cần điện để duy trì hệ thống làm mát và các cơ chế an toàn ngăn nguy cơ tan chảy lò phản ứng, giải phóng phóng xạ ra môi trường.

IAEA cho biết đã nhận được thông tin từ phía Nga rằng nhà máy có đủ nhiên liệu dự trữ cho 10 ngày nữa, “với nguồn cung bổ sung từ bên ngoài duy trì mức này.” Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết: “Trong khi nhà máy hiện vẫn cầm cự nhờ các máy phát điện diesel khẩn cấp - tuyến phòng thủ cuối cùng và chưa có mối nguy tức thời nếu chúng tiếp tục vận hành, thì đây rõ ràng không phải là một tình huống bền vững về an toàn hạt nhân”. Ông Grossi nói thêm: “Không bên nào có lợi từ một thảm họa hạt nhân... Tôi vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với cả hai phía nhằm sớm khôi phục kết nối điện lưới cho nhà máy”.

Khung cảnh bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, miền Nam Ukraine, tháng 5 năm 2022. Ảnh: AP

Zaporizhzhia là một trong 10 nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới, và số phận của nó giữa vòng xoáy chiến sự đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân. Căng thẳng xoay quanh an toàn hạt nhân tại Zaporizhzhia càng làm gia tăng mối lo ngại rộng hơn về diễn biến của cuộc chiến, vốn chưa có dấu hiệu chấm dứt sau khi nỗ lực do Mỹ dẫn đầu từ đầu năm tới nay nhằm chấm dứt giao tranh vẫn chưa có bước tiến đáng kể.

Thúy Hà

AFP