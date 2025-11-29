Hy Lạp, Bulgaria và Cộng hòa Síp tăng cường phòng thủ biên giới và an ninh hàng hải bằng UAV

Hy Lạp, Bulgaria và Cộng hòa Síp đang lên kế hoạch bổ sung các máy bay không người lái (UAV) vào kho vũ khí, trong khuôn khổ sáng kiến chung thuộc chương trình “Các biện pháp vì an ninh châu Âu”, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV) ngày càng gia tăng trong khu vực thời gian gần đây.

Máy bay không người lái (UAV). Ảnh: Naval Technology

Theo truyền thông Hy Lạp, ba nước đã đệ trình lên EU đề xuất chung về mua sắm máy bay không người lái (UAV) và các hệ thống chống UAV, tập trung vào các UAV cỡ nhỏ tiên tiến, đạt tiêu chuẩn NATO, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ quân sự như trinh sát, giám sát mục tiêu và thu thập thông tin tình báo.

Bulgaria đặc biệt quan tâm đến hai hệ thống chống UAV do Hy Lạp phát triển bao gồm “Centauros” và “Hyperion”, vốn đã được Hy Lạp thử nghiệm thành công để bảo vệ tàu thuyền trên Biển Đỏ. Hy Lạp chuẩn bị sản xuất hàng loạt các hệ thống này để trang bị cho quân đội và dự kiến Bulgaria cũng sẽ nhận được các hệ thống này thông qua chương trình an ninh châu Âu. Ngoài ra, Hy Lạp đang chuẩn bị sản xuất hàng loạt UAV hàng hải tại các xưởng đóng tàu nội địa, hợp tác với Ukraine, để cung cấp cho các nước châu Âu khác.

Mục tiêu chính của ba nước là tăng cường phòng thủ biên giới và an ninh hàng hải, đồng thời thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng của Hy Lạp và giúp Bulgaria, Síp tiếp cận công nghệ hiện đại, giảm chi phí nhờ sản xuất chung.

Chương trình “Các biện pháp vì an ninh châu Âu”, thuộc sáng kiến “Hành động an ninh cho châu Âu” (SAFE) của EU từ năm 2025, tập trung phát triển và mua sắm công nghệ hiện đại, đặc biệt là UAV và hệ thống chống UAV, nhằm đối phó các mối đe dọa phi đối xứng. Giới phân tích nhận định, việc Hy Lạp, Bulgaria và Síp tăng cường UAV không chỉ bảo vệ biên giới quốc gia mà còn góp phần đảm bảo an ninh chung của EU.

Minh Phương

Nguồn: Novinite.com