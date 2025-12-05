Huyền thoại Pencak Silat Việt Nam và ký ức để đời tại SEA Games 21

“Thể thao đem lại cho tôi tất cả... Nếu được chọn, tôi sẽ muốn quay lại khoảnh khắc sau khi nhận HCV, được hát Quốc ca trên nước bạn, và được tổ chức kết nạp Đảng viên ngay sau đó. Đây thật sự là khoảnh khắc mà tôi muốn được chiêm ngưỡng lại”.

HLV Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi gặp mặt các HLV, VĐV Thanh Hoá tham gia SEA Games 33.

Đó là lời tâm sự gan ruột của Nguyễn Văn Hùng – “huyền thoại” của Pencak Silat Việt Nam - một người con gốc Đông Sơn (Thanh Hoá) về ký ức đáng nhớ nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình.

Trong sự nghiệp thi đấu và HLV, ông Nguyễn Văn Hùng (trái) từng nhiều lần giành vinh quang ở cả trong nước và quốc tế.

Giữa bộ sưu tập đồ sộ với 4 HCV SEA Games, 4 lần vô địch thế giới và vô số danh hiệu lớn nhỏ, thật bất ngờ khi điều khiến anh khắc khoải nhớ về nhất không phải là giây phút hạ đo ván đối thủ, mà là khoảnh khắc thiêng liêng tại SEA Games 21 trên đất Malaysia năm 2001.

Niềm tự hào dưới cờ Tổ quốc nơi đất khách...

Nghe những dòng hồi ức của Nguyễn Văn Hùng, người viết mới cảm nhận được sâu sắc sức nặng của hai chữ “vinh quang”. Với một vận động viên (VĐV), tấm huy chương vàng là sự khẳng định về tài năng, nhưng việc được vinh dự kết nạp Đảng ngay sau giây phút chiến thắng là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực phấn đấu và sự trưởng thành toàn diện của người vận động viên.

SEA Games năm 2001, Nguyễn Văn Hùng khi ấy đang ở độ chín của sự nghiệp. Sau tấm HCV đầy kịch tính năm 1999, anh tiếp tục khẳng định vị thế độc tôn bằng chiến thắng thuyết phục ở lần thứ 2 liên tiếp tham dự. Nhưng niềm vui vỡ òa hơn cả là ngay sau khi bước xuống từ bục vinh quang, anh vinh dự được tuyên thệ kết nạp Đảng.

Sau khi giành HCV ở SEA Games 21, Nguyễn Văn Hùng chính thức được kết nạp Đảng viên ngay tại Malaysia.

Cảm xúc ấy, như anh nói, là “lâng lâng khó tả”, là động lực tinh thần to lớn đồng hành cùng anh chinh phục hàng loạt những thành tích lớn nhỏ sau này.

...đến dấu son lịch sử của thể thao Thanh Hóa

Ký ức về SEA Games 21 càng trở nên đặc biệt hơn với người hâm mộ thể thao xứ Thanh, bởi niềm vinh dự ấy không chỉ dành riêng cho Nguyễn Văn Hùng.

Được kết nạp Đảng ngay tại nước bạn là ký ức không thể quên đối với Nguyễn Văn Hùng (trái) và Trịnh Thị Mùi (thứ 2 từ trái sang).

Tại kỳ đại hội năm đó, thể thao Thanh Hóa đã đóng góp một “cú đúp” lịch sử. Cùng với Nguyễn Văn Hùng, “cô gái vàng” của Pencak Silat Thanh Hóa - Trịnh Thị Mùi cũng vinh dự được kết nạp Đảng ngay trên đất Malaysia.

Hình ảnh hai người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa cùng tuyên thệ dưới cờ Đảng tại nước bạn đã trở thành một biểu tượng đẹp đẽ của thể thao tỉnh nhà. Đó là minh chứng cho thấy các VĐV của chúng ta không chỉ giỏi chuyên môn, kiên cường về ý chí mà còn chín chắn về nhận thức, xứng đáng là những “đại sứ” mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Cú hích từ SEA Games 21 năm đó đã mở đường cho việc ’trẻ hóa' đội ngũ Đảng viên trong thể thao. Sau này, nhiều cái tên nổi bật của thể thao Việt Nam như Quàng Thị Thu Nghĩa (Pencak Silat), Bạc Thị Khiêm (Taekwondo), hay “cô gái vàng” Wushu Dương Thúy Vi,... đều vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng khi đang ở đỉnh cao phong độ.

Nhưng khoảnh khắc cờ Đảng, cờ Tổ quốc hòa cùng niềm vui chiến thắng ngay trên đất khách năm 2001 của Nguyễn Văn Hùng và Trịnh Thị Mùi vẫn mãi là một mốc son hiếm có.

HLV Nguyễn Văn Hùng (phải) và 3 VĐV của Pencak Silat Thanh Hoá chuẩn bị lên đường tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan.

Tập thể HLV, VĐV Thanh Hoá quyết tâm giành thành tích cao tại SEA Games 33.

Hơn hai thập kỷ đã trôi qua kể từ buổi lễ kết nạp đặc biệt ấy, tượng đài của Pencak Silat Việt Nam vẫn miệt mài cống hiến cho thể thao nước nhà ở một cương vị mới. Hiện tại, với vai trò HLV trưởng Đội tuyển Pencak Silat Việt Nam, Nguyễn Văn Hùng đã sẵn sàng lĩnh ấn tiên phong, chuẩn bị cùng các học trò lên đường “tìm vàng” tại SEA Games 33 sắp khởi tranh trên đất Thái Lan.

Hoàng Sơn