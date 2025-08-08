Hủy nổ thành công quả bom nặng gần 300kg tại xã Thượng Ninh
Sáng 8/8, UBND xã Thượng Ninh phối hợp với Ban Công binh, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa xử lý, tiêu hủy thành công quả bom nặng gần 300kg còn sót lại sau chiến tranh.
Quả bom có đường kính khoảng 40cm, chiều dài khoảng 120cm, trọng lượng khoảng 300kg.
Trước đó, vào 19h30 phút ngày 31/7, Ban CHQS xã Thượng Ninh nhận được tin báo từ hộ gia đình ông Nguyễn Bách Thảo ở thôn Đông Xuân về việc phát hiện 1 quả bom chưa nổ trong quá trình san lấp, xử lý sạt lở ta luy sát tường nhà ở do hậu quả của cơn bão số 3.
Quả bom có đường kính khoảng 40cm, chiều dài khoảng 120cm, trọng lượng khoảng 300kg, lộ thiên 2/3 thân bom.
Lực lượng chức năng thực hiện tháo dỡ bom.
Ngay sau khi nắm được thông tin, Ban CHQS xã Thượng Ninh đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường, căng dây bảo vệ, phong tỏa khu vực phát hiện quả bom; báo cáo UBND xã và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Tĩnh Gia.
Sau khi thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng tổ chức di chuyển quả bom đến khu vực Trường bắn Như Xuân, Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân tại thôn 8, xã Xuân Bình, tỉnh Thanh Hóa, tiến hành xử lý, huỷ nổ theo quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Quỳnh Nga (CTV)
