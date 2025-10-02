Huy Hoàng giành cú đúp HCV tại giải bơi châu Á 2025; Barca gục ngã trước PSG

Hà Nội thắng Đà Nẵng, áp sát nhóm đầu V.League; Báo Malaysia cáo buộc VFF tố cáo FAM lên FIFA; Champions League: Barca gục ngã, Haaland tiếp tục bùng nổ, Newcastle thăng hoa... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (2/10).

Kịch tính Champions League: Barca gục ngã, Haaland tiếp tục bùng nổ, Newcastle thăng hoa

Loạt trận Champions League rạng sáng 2/10 mang đến nhiều kịch bản bất ngờ.

Barca rơi chiến thắng trên sân nhà.

Tại sân Lluis Companys, Barcelona khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số của Ferran Torres sau pha kiến tạo từ Rashford. Tuy nhiên, PSG dù thiếu vắng nhiều trụ cột tấn công vẫn vùng lên mạnh mẽ.

Seny Mayulu gỡ hòa trước khi Goncalo Ramos ghi bàn quyết định ở phút 90, giúp nhà đương kim vô địch châu Âu thắng ngược 2-1 và chấm dứt mạch bất bại của Barca.

Haaland liên tiếp ghi bàn ở mùa giải năm nay.

Trong khi đó, Erling Haaland tiếp tục thể hiện phong độ đáng sợ khi lập cú đúp trong trận hòa 2-2 giữa Man City và Monaco. Với 17 bàn từ đầu mùa, Haaland đang trở thành cỗ máy ghi bàn không thể ngăn cản, dù sai lầm ở hàng thủ khiến đội bóng của Pep Guardiola mất chiến thắng.

Gordon lập cú đúp nhưng Elanga mới là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. (Ảnh: Newscatle).

Newcastle tạo dấu mốc lịch sử với chiến thắng 4-0 trên sân Union SG, trận thắng đậm nhất của họ tại Champions League. Gordon lập cú đúp trên chấm penalty, trong khi Barnes ghi bàn ấn định tỷ số, đưa “chích chòe” trở lại đường đua.

Tình huống Saka ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho “pháo thủ” trước Olympiacos. (Ảnh: Arsenal).

Bộ đôi Hojlund - De Bruyne giúp Napoli vượt qua Sporting Lisbon. (Ảnh: SSC Napoli).

Arsenal cũng cho thấy bản lĩnh khi đánh bại Olympiacos 2-0 nhờ các pha lập công của Martinelli và Saka, tiếp tục khởi đầu hoàn hảo. Napoli thì vượt qua Sporting Lisbon 2-1 với cú đúp của Hojlund, nhờ hai đường kiến tạo đẳng cấp của De Bruyne.

Báo Malaysia cáo buộc VFF tố cáo FAM lên FIFA

Ngày 26/9, LĐBĐ Malaysia (FAM) bị FIFA phạt 350.000 Franc Thụy Sĩ (hơn 11,5 tỷ đồng) vì sử dụng giấy tờ giả để nhập tịch cho 7 cầu thủ và tung vào sân trong trận thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027. Các cầu thủ này còn bị cấm tham gia bóng đá 12 tháng và nộp phạt cá nhân 2.000 Franc.

Một số cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Ảnh: MalaysiaNT.

Theo tờ The Star, nguyên nhân xuất phát từ việc VFF gửi đơn báo cáo lên FIFA sau trận đấu ngày 10/6. Hiện cả VFF và FIFA chưa đưa ra bình luận về cáo buộc này, trong khi truyền thông Malaysia cho rằng họ bị “đâm sau lưng”.

Huy Hoàng giành cú đúp HCV tại giải bơi châu Á 2025

Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục tỏa sáng tại Giải vô địch thể thao dưới nước châu Á 2025 khi giành thêm HCV nội dung 800m tự do nam.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã lập kỳ tích với 2 tấm HCV châu Á quý giá.

Xuất phát ở làn số 5, kình ngư quê Quảng Bình nhanh chóng tạo ưu thế, duy trì tốc độ ổn định và bứt phá mạnh mẽ ở nửa sau cuộc đua. Anh về nhất với thành tích 7 phút 57 giây 58, bỏ xa VĐV Uzbekistan Sibirtsev Ilya tới hơn 3 giây, trong khi tài năng trẻ Trung Quốc Xu Haibo chỉ đứng ngoài top 2.

Đây là tấm HCV thứ hai của Hoàng tại giải, sau cự ly 1.500m tự do, qua đó cho thấy sự ổn định ở tuổi 25 và nuôi hy vọng tranh chấp huy chương thế giới. Với phong độ ấn tượng, Huy Hoàng tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của bơi lội Việt Nam trên hành trình vươn tầm quốc tế.

Hà Nội thắng Đà Nẵng, áp sát nhóm đầu V.League

CLB Hà Nội tiếp tục trở lại đường ray chiến thắng khi đánh bại SHB Đà Nẵng 2-0 ngay trên sân Hòa Xuân ở vòng 6 V-League 2025/26.

Tuấn Hải lập công, Hà Nội FC thắng trận thứ 2 liên tiếp. (Ảnh: Hà Nội FC).

Đội bóng thủ đô sớm tạo lợi thế với hai bàn thắng trong hiệp một: Phạm Tuấn Hải mở tỷ số sau pha kiến tạo của Daniel Passira, trước khi Luiz Fernando nhân đôi cách biệt. Sang hiệp hai, Đà Nẵng dồn ép và tạo nhiều cơ hội, trong đó có 2 pha dứt điểm dội cột dọc và xà ngang, song vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của Văn Hoàng cùng đồng đội.

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Adachi Yusuke có 8 điểm, vươn lên vị trí thứ 6 và giải tỏa áp lực sau khởi đầu khó khăn. Ngược lại, Đà Nẵng tiếp tục sa lầy trong nhóm cuối bảng khi mới chỉ có 5 điểm sau 6 vòng đấu.

Nhiều trụ cột vắng mặt ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025

Giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 (khởi tranh từ 7/10) chứng kiến sự thiếu vắng đáng tiếc của nhiều ngôi sao nữ.

Bích Tuyền vắng mặt ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền quốc gia vì chấn thương. Ảnh: VFV

VTV Bình Điền Long An mất đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy do sang Nhật Bản thi đấu, trong khi LPB Ninh Bình không có đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền vì chấn thương. Vietinbank cũng gặp khó khi Đặng Thị Hồng không đủ điều kiện tham dự, còn sự trở lại của các cựu binh Bùi Thị Ngà và Linh Chi vẫn chưa thành hiện thực.

Những tổn thất này khiến cuộc đua vô địch bớt đi phần hấp dẫn, song cũng mở ra cơ hội cho các gương mặt trẻ khẳng định mình, đồng thời buộc các đội phải điều chỉnh chiến thuật và phát huy tối đa sức mạnh tập thể.

