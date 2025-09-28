Huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân ứng phó bão số 10

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (Bualoi), lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ người dân phòng, chống bão nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Triệu Sơn giúp Nhân dân chằng chống nhà cửa ứng phó cơn bão số 10.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, sẵn sàng giúp dân ứng phó bão.

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức duy trì 100% quân số trực để sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống.

Tại các xã ven biển, miền núi là khu vực có nguy cơ bị thiệt hại nặng do bão gây ra, lực lượng vũ trang tỉnh đã đẩy mạnh công tác thông tin, vận động bà con khẩn trương sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn, nhất là các hộ gia đình có nhà cửa xuống cấp, ở vùng thấp trũng.

Lực lượng vũ trang đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các xã Bát Mọt, Yên Nhân, Quan Sơn, Mường Lát sơ tán hơn 330 hộ dân với gần 1.400 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Bà Vũ Thị Thu Phương, Chủ tịch UBND xã Vạn Xuân cho biết: “Bão số 10 được dự báo có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, địa phương sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc vừa thu hoạch lúa, vừa di dời dân. Sự có mặt của bộ đội đã giúp bà con yên tâm, ổn định tinh thần, giảm thiểu rủi ro. Đây thực sự là chỗ dựa tin cậy để chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống bão”.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa giúp nông dân thu hoạch lúa.

Những ngày qua, Bộ CHQS tỉnh đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ xuống đồng giúp bà con gặt lúa chạy bão. Chỉ riêng tại các xã Đông Sơn, Đông Tân, Thường Xuân, Vạn Xuân, phường Đông Sơn và Đào Duy Từ, bộ đội đã thu hoạch kịp thời hàng chục hecta lúa, giảm thiệt hại đáng kể cho Nhân dân.

Bà Phạm Thị Huệ, người dân xã Vạn Xuân cho biết: “Những ngày này chúng tôi lo lắm, vì lúa đã chín rộ mà bão lại sắp vào. Gia đình thì ít người, không thể gặt kịp. May có các anh bộ đội về tận ruộng giúp đỡ, chỉ trong một buổi mà cả cánh đồng lúa đã thu hoạch xong. Bà con thực sự rất xúc động".

Không chỉ di dời dân và thu hoạch mùa màng giúp dân, lực lượng vũ trang tỉnh huy động hàng nghìn phương tiện và hơn 20 tấn lương thực, nhu yếu phẩm kịp thời chuyển tới các xã ven biển và miền núi, giúp Nhân dân ứng phó lâu dài khi cần thiết.

Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Ngọc Lặc nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định giúp dân ứng phó với thiên tai, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân là nhiệm vụ trong thời bình. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng cơ động bất cứ lúc nào, đến những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất. Bộ đội sẽ làm hết sức mình để Nhân dân yên tâm, tin tưởng”.

Với tinh thần chủ động, lực lượng và phương tiện sẵn sàng, kế hoạch phòng chống sát thực, huy động được nhiều lực lượng, phương tiện cùng tham gia, lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa luôn là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương trong thiên tai, bão lũ.

