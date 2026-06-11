Huy động gần 762 tỷ đồng trong Tháng Nhân đạo năm 2026

Sau một tháng triển khai, Tháng Nhân đạo năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng” đã huy động được gần 762 tỷ đồng, trợ giúp hơn 578.800 lượt người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên cả nước, vượt các chỉ tiêu đề ra. Đây là thông tin được công bố tại Hội nghị tổng kết Tháng Nhân đạo năm 2026 do Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam tổ chức sáng 11/6 tại Hà Nội.

Trao Bằng khen cho các đơn vị có nhiều đóng góp tích cực cho Tháng Nhân đạo năm 2026. (Ảnh: Hạnh Quyên/TTXVN)

Tháng Nhân đạo năm nay được triển khai hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2026) và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ XII, tiếp tục khẳng định vai trò là đợt cao điểm toàn dân làm nhân đạo, huy động sự tham gia của các cấp, ngành, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm và đông đảo nhân dân chung tay trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn.

Lễ phát động diễn ra trực tiếp và trực tuyến, kết nối với các mô hình điểm “Cộng đồng nhân ái” tại Tuyên Quang, Nghệ An, An Giang cùng hơn 3.000 điểm cầu cơ sở trên cả nước.

Tại chương trình, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký cam kết đồng hành, hỗ trợ nguồn lực thông qua Trung ương Hội với tổng trị giá trên 310 tỷ đồng; Hội Chữ thập Đỏ các tỉnh, thành phố đăng ký vận động và triển khai nguồn lực hơn 310 tỷ đồng.

Một dấu ấn nổi bật trong Tháng Nhân đạo năm 2026 là lần đầu tiên toàn hệ thống Hội triển khai đồng loạt “Ngày hội nhân ái” tại các địa phương. Có 30/34 tỉnh, thành phố tổ chức hoạt động này gắn với lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp tỉnh, đạt gần 90%; 1.117 xã, phường tổ chức các hoạt động hưởng ứng tại cơ sở. Các cấp Hội đã triển khai nhiều hoạt động trợ giúp thiết thực.

Nổi bật là việc hỗ trợ sinh kế cho 5.701 hộ gia đình khó khăn; xây dựng, sửa chữa và hỗ trợ 1.444 công trình, phần việc nhân đạo; khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho gần 110.000 lượt người.

Các chương trình hiến máu tình nguyện tiếp nhận 156.406 đơn vị máu, đạt gần 200% chỉ tiêu đề ra; vận động được 942 người đăng ký hiến mô, tạng.

Hàng trăm hoạt động tập huấn, diễn tập kỹ năng an toàn và sơ cấp cứu cũng được tổ chức, góp phần nâng cao năng lực ứng phó rủi ro cho cộng đồng.

Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam trực tiếp phân bổ gần 8,85 tỷ đồng để thực hiện các chương trình trợ giúp nhân đạo, hỗ trợ hơn 3.300 lượt người. Trong đó, mô hình “Cộng đồng nhân ái - Kết nối yêu thương” được triển khai tại Tuyên Quang, Nghệ An và An Giang với tổng trị giá hơn 4,4 tỷ đồng, tập trung hỗ trợ hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng nhà Chữ thập đỏ.

Trung ương Hội cũng phân bổ 3,5 tỷ đồng để chuẩn bị 1.750 suất quà phục vụ các hoạt động thăm, tặng quà người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và người bị ảnh hưởng bởi thiên tai nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu cho rằng hoạt động nhân đạo không chỉ dừng ở hỗ trợ trước mắt mà cần tạo ra những thay đổi bền vững cho người dân; bảo đảm mỗi nguồn lực được huy động đều được sử dụng hiệu quả, minh bạch và tạo tác động xã hội lớn nhất. Chuyển đổi số cần trở thành công cụ nâng cao năng lực kết nối, điều phối và giám sát hoạt động nhân đạo trong giai đoạn mới.

Với kết quả đạt được, Tháng Nhân đạo năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là phong trào nhân đạo có quy mô toàn quốc, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội và truyền thống nhân ái trong cộng đồng.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã quyết định tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội cho 11 Hội Chữ thập đỏ tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, vận động ủng hộ và tổ chức thực hiện Tháng Nhân đạo giai đoạn 2021-2025; 5 Hội Chữ thập Đỏ tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong triển khai Tháng Nhân đạo năm 2026; 19 tập thể thuộc khối ngân hàng có nhiều đóng góp tích cực cho Tháng Nhân đạo năm 2026./.

Theo TTXVN