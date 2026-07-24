Hướng tới mục tiêu phổ cập tri thức số

Cuối tháng 3/2025, phong trào “Bình dân học vụ số” (BDHVS) được Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (CĐS) phát động trong cả nước. Đây là một trong những giải pháp nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS quốc gia và cũng là “chiến dịch” phổ cập tri thức số cho mọi công dân trong kỷ nguyên mới.

Đoàn viên thanh niên xã Định Hòa hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên nền tảng số.

Từ công tác tuyên truyền...

Ngay khi được phát động, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đơn vị trong tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về phong trào BDHVS với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Thống kê cho thấy, trong hơn 1 năm qua, hàng chục nghìn tin, bài, video, infographic và sản phẩm truyền thông số đã được đăng tải, chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng, thu hút hàng triệu lượt tiếp cận, tương tác. Bên cạnh đó, hệ thống 937 báo cáo viên, 9.636 tuyên truyền viên cùng hàng nghìn người có ảnh hưởng trong cộng đồng đã tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến đến từng hộ gia đình, người dân về mục đích, ý nghĩa của phong trào; tuyên truyền về xu hướng, tầm quan trọng của việc làm chủ công nghệ số, kỹ năng số trong quá trình CĐS. Tại lễ phát động phong trào BDHVS cấp tỉnh được tổ chức đầu tháng 5/2025, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy đến 1.018 điểm cầu các địa phương trong tỉnh đã thu hút gần 52.000 lượt cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham dự, tạo sức lan tỏa tích cực trong toàn xã hội.

Đoàn viên thanh niên xã Định Hòa hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên nền tảng số.

Hưởng ứng Ngày CĐS quốc gia năm 2025, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp tổ chức thành công lễ phát động chiến dịch “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ số” và hội thảo “CĐS và phát triển doanh nghiệp ICT góp phần thúc đẩy kinh tế số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. Ngoài ra, các địa phương đã tổ chức nhiều hội nghị, tọa đàm, lớp học số, hoạt động tuyên truyền trực quan; hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. Tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy vai trò, góp phần đưa kỹ năng số đến gần hơn với người dân...

...đến các mô hình cụ thể

Để hiện thực hóa mục tiêu phong trào BDHVS cùng với công tác tuyên truyền, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung hoàn thiện hạ tầng số theo hướng đồng bộ, hiện đại; chú trọng phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng, mạng 5G, hạ tầng dữ liệu và các nền tảng số dùng chung. Trong đó, mạng lưới “Đại sứ số” từng bước được hình thành và phát huy hiệu quả theo phương châm “Người biết hướng dẫn người chưa biết”. Nền tảng học trực tuyến mở đại trà quốc gia (MOOCs) được triển khai rộng rãi thu hút hàng chục nghìn cán bộ, công chức, viên chức tham gia học. Nền tảng định danh điện tử được phủ rộng khi đạt 100% công dân từ 14 tuổi trở lên đủ điều kiện được cấp tài khoản VNeID mức độ 2, đồng thời tích hợp hơn 1,4 triệu thẻ BHYT, sổ sức khỏe điện tử (xếp thứ 3 toàn quốc). Trong lĩnh vực y tế, 100% cơ sở khám, chữa bệnh triển khai khám, chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip...

Hội viên Hội LHPN xã Luận Thành hỗ trợ nhau cài đặt, sử dụng các ứng dụng số trên điện thoại thông minh.

Đặc biệt, các mô hình trọng tâm theo Kế hoạch số 265-KH/TU, ngày 24/4/2025 của Tỉnh ủy được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh. Ví như: Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã triển khai đến các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị liên quan thành lập ít nhất 1 đội hình BDHVS phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị. Hội LHPN tỉnh cũng đã triển khai chủ trương thành lập các tổ BDHVS do phụ nữ làm nòng cốt; triển khai mô hình “Gia đình số”, “Mỗi phụ nữ - Một danh tính số”... Đến nay, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh đã triển khai mô hình “Gia đình số” hiệu quả như: Tiên Trang, Ngọc Sơn, Trúc Lâm, Bỉm Sơn, Lương Sơn...

Cùng với các mô hình trên, nhiều địa phương, đơn vị đã chủ động xây dựng các mô hình sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, như: “Tổ hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến”, “Phòng tiếp công dân trực tuyến”, “Đội bình dân học vụ số lưu động”, “Đội hình số lưu động”, “Đội hình thanh niên hướng dẫn sử dụng nền tảng số”, “Số hóa di tích lịch sử, văn hóa”, “Lớp học số buổi tối cho người cao tuổi”, “Bản, làng với công nghệ số”... Ngoài ra, sau hơn 1 năm thực hiện phong trào BDHVS, toàn tỉnh thành lập và duy trì hoạt động của 4.351 Tổ công nghệ số cộng đồng tại 100% thôn, bản, tổ dân phố thuộc 166 xã, phường với nhiều hoạt động thiết thực. Ông Nguyễn Văn Phong, phường Quảng Phú chia sẻ: “Được sự hỗ trợ của Tổ công nghệ cộng đồng, tôi đã kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử (VNeID), tiếp cận và sử dụng nhiều dịch vụ công trực tuyến, cũng như thực hiện các giao dịch không dùng tiền mặt một cách dễ dàng, thuận tiện”.

Từ thực tiễn cho thấy, BDHVS đang là hành trình khai mở dân trí, “xóa mù” công nghệ. Tuy nhiên, đây là hành trình không của riêng ai, mỗi người dân đều là chủ thể, người học, người dạy, là người chia sẻ, người kiến tạo và lĩnh hội tri thức số để không bị bỏ lại phía sau trong “dòng chảy” công nghệ. Chắc chắn rằng, khi mỗi người dân trở thành một “công dân số”, mọi hoạt động kinh tế, giáo dục, hành chính và đời sống đều vận hành nhanh chóng, tiết kiệm và hiệu quả hơn. Đây cũng là lý do để Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh phong trào BDHVS trong thời gian tới với mục tiêu duy trì 100% cán bộ, công chức, viên chức làm việc trên môi trường số, ứng dụng AI và các nền tảng dùng chung; 100% học sinh từ cấp tiểu học trở lên có kỹ năng an toàn trên môi trường mạng; 100% người dân trưởng thành có tri thức cơ bản về CĐS; 100% doanh nghiệp, HTX ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh...

Bài và ảnh: Phong Sắc