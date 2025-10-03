Hướng dẫn ứng dụng công nghệ cao trong quản trị và sản xuất, kinh doanh nông nghiệp

Trong hai ngày (3 - 4/10), Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa phối hợp với Hội Làm vườn Việt Nam, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức lớp tập huấn “Hướng dẫn ứng dụng công nghệ cao trong quản trị và sản xuất, kinh doanh nông nghiệp” cho hơn 50 đại biểu là cán bộ xã, chủ các trang trại, thành viên các Hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tham gia tập huấn, các học viên được giới thiệu và tiếp cập nội dung về ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số; các giải pháp công nghệ tiên tiến như hệ thống cảm biến, công nghệ tưới nhỏ giọt, phần mềm quản lý sản xuất - tiêu thụ và mô hình IoT trong giám sát môi trường canh tác. Đồng thời, các chuyên gia hướng dẫn cụ thể về chuyển đổi số và quy trình cấp mã số vùng trồng cây ăn quả, truy xuất nguồn gốc, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường trong và ngoài nước.

Ngoài ra, thông qua lớp tập huấn, học viên còn được giới thiệu các ứng dụng chuyển đổi số hiệu quả trong hợp tác xã nông nghiệp, góp phần nâng cao quản trị, minh bạch sản xuất và thúc đẩy mô hình nông nghiệp tuần hoàn, tích hợp đa giá trị theo hướng VAC. Học viên cũng chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn thực tiễn và đề xuất tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ quan khoa học, đồng thời tiếp cận tốt hơn các chính sách hỗ trợ về vốn, hạ tầng và nhân lực.

Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Võ Duy Sang phát biểu tại hội nghị.

Ông Võ Duy Sang, Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa nhấn mạnh, lớp tập huấn là hoạt động thiết thực, giúp hội viên nâng cao năng lực quản trị, sản xuất và xây dựng đội ngũ nông dân chuyên nghiệp. Đây là nền tảng để Thanh Hóa đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng hiệu quả, bền vững và thân thiện với môi trường.

Hội viên tham quan, trao đổi kinh nghiệm sản xuất tại mô hình trồng Lan Hồ Điệp tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ nông nghiệp CNC Thiên Trường 36 (phường Đông Tiến).

Trước đó (ngày 2/10), Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa đã tổ chức cho các đại biểu tham quan, trao đổi, giải đáp kinh nghiệm sản xuất tại Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ nông nghiệp CNC Thiên Trường 36 (phường Đông Tiến).

Chi Phạm