Nhật Bản ra mắt máy kéo pin nhiên liệu không người lái đầu tiên trên thế giới

Ngày 22/9, nhà sản xuất máy công-nông nghiệp hàng đầu thế giới Kubota của Nhật Bản đã lần đầu tiên giới thiệu máy kéo tự hành không người lái sử dụng pin nhiên liệu hydro.

Ảnh minh họa. (Nguồn: futurefarming)

Công ty đặt mục tiêu vừa đạt được khử carbon trong nông nghiệp vừa giải quyết tình trạng thiếu lao động. Theo Kubota, đây là máy kéo pin nhiên liệu có chức năng tự hành đầu tiên trên thế giới.

Chiếc máy kéo là loại cỡ trung, công suất 100 mã lực, không có buồng lái và được trang bị camera trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện chướng ngại vật. Hệ thống có thể phân biệt được cả con người và cả cây, cỏ dại xung quanh.

Máy có thể vận hành tự động không người lái hoặc điều khiển từ xa, không chỉ có thể di chuyển trong phạm vi canh tác mà còn có thể tự động chạy từ kho chứa đến cánh đồng.

Máy vận hành bằng cách dùng điện năng sinh ra từ phản ứng giữa hydro và oxy để chạy motor. Do chỉ thải ra nước nên tác động lên môi trường rất nhỏ. Kubota vẫn chưa xác định cụ thể thời điểm thương mại hóa và sẽ tiếp tục tiến hành thử nghiệm thực tế tại các cánh đồng.

Chiếc máy kéo sẽ được trưng bày trong khuôn viên Triển lãm thế giới Osaka Kansai Expo 2025 (EXPO 2025).

Kubota trước đây đã phát triển máy kéo pin nhiên liệu và công bố nguyên mẫu vào năm 2024. Lần này, ngoài việc trang bị chức năng tự hành, công ty còn tăng dung lượng chứa hydro và tách riêng motor dùng cho di chuyển và motor dùng cho công việc, từ đó nâng cao hiệu quả vận hành.

Ông Isamu Kazama, Trưởng nhóm công nghệ trung hòa carbon của Kubota, cho biết: “Chúng tôi có thể phát triển được sản phẩm này nhờ kết hợp các công nghệ đã tích lũy về máy nông nghiệp, hydro và tự hành. Việc được giới thiệu tại EXPO cũng là điều chúng tôi rất vui mừng”.

Tuy nhiên, để đưa vào sử dụng thực tế vẫn còn thách thức như cần cải cách quy định để cho phép vận hành không người lái trên đường công cộng giữa các cánh đồng, cũng như xây dựng hệ thống cung cấp hydro./.

Theo TTXVN

