Xuất hiện cơn bão RAGASA ngay sau bão số 8 với cường độ rất mạnh

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (19/9), bão RAGASA đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Philippin. Hồi 07 giờ, tâm bão ở khoảng 15,7 độ vĩ Bắc; 131,9 độ kinh Đông, cách đảo Luzong (Philippin) khoảng 1000km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h.

Dự báo diễn biến (24–72 giờ tới)

Đến 07 giờ ngày 20/9: bão đi Tây Bắc, khoảng 10 km/h, có khả năng mạnh lên cấp 10, giật cấp 12, ở vị trí 16,8 độ vĩ Bắc –130,1 độ kinh Đông.

Đến 07 giờ ngày 21/9: tiếp tục hướng Tây Bắc, 10 km/h, mạnh lên cấp 12-13, giật cấp 16, ở vị trí 18,3° độ vĩ Bắc –128,2 độ kinh Đông.

Đến 07 giờ ngày 22/9: đi Tây Tây Bắc, 10-15 km/h, mạnh lên cấp 14-15, giật trên cấp 17, ở vị trí 19,4 độ vĩ Bắc –124,8 độ kinh Đông.

Cảnh báo diễn biến (72–120 giờ tới)

Bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h và còn có khả năng mạnh thêm.

Dự báo tác động

Từ chiều và đêm 22/9, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8–9.

Từ ngày 23/9, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão RAGASA với cường độ rất mạnh, cấp 14-16, giật trên cấp 17.

Sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông.

LP