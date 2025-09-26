Technology Week BYD 2025: Dấu ấn công nghệ tương lai tại Thanh Hóa

BYD Thanh Hóa sẽ chính thức tổ chức Sự kiện Technology Week trong hai ngày 4 - 5/10/2025, tại Quảng trường Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đây là sự kiện công nghệ và trải nghiệm xe năng lượng mới với quy mô lớn, quy tụ những tinh hoa công nghệ hiện đại nhất hiện nay.

Tâm điểm của chương trình lần này là màn trình diễn ấn tượng của hai siêu phẩm Yang Wang U8 và Denza Z9 GT của nhà BYD:

Yang Wang U8 – Biểu tượng SUV hạng sang, đa địa hình

YangWang U8 được mệnh danh là “siêu SUV” trong phân khúc xe năng lượng mới nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế sang trọng, sức mạnh vận hành vượt trội và công nghệ tiên phong.

. Công nghệ 4 động cơ điện độc lập: Mỗi bánh xe được trang bị một động cơ riêng biệt, mang lại khả năng kiểm soát chính xác, tăng tốc mạnh mẽ và vận hành ổn định trên mọi địa hình – từ đường phố đô thị đến off-road khắc nghiệt.

. Tank Turn 360° có 1-0-2: Chỉ cần thao tác đơn giản, U8 có thể xoay vòng ngay tại chỗ – một tính năng độc quyền, gây chấn động ngành công nghiệp ô tô thế giới.

. Khả năng nổi trên mặt nước: U8 còn được thiết kế để có thể vận hành trong tình huống ngập nước khẩn cấp, minh chứng cho tư duy đột phá và tầm nhìn tương lai của BYD.

Denza Z9 GT – Tinh hoa công nghệ, định nghĩa chuẩn mực xe điện hạng sang

Lần đầu tiên ra mắt khán giả Thanh Hóa, Denza Z9 GT mang đến trải nghiệm bứt phá nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế thể thao đẳng cấp và hệ thống công nghệ tân tiến hàng đầu thế giới.

. Crab Walk – di chuyển ngang linh hoạt: Cho phép xe “trượt ngang” như cua, dễ dàng thoát khỏi các không gian hẹp, mang lại cảm giác vừa hiện đại, vừa đầy thú vị.

. Hệ thống đỗ xe tự động thông minh: Chỉ với một thao tác, Denza Z9 GT tự động tìm và thực hiện việc đỗ xe chính xác đến từng centimet, giảm thiểu tối đa sai sót cho người lái.

. Xoay vòng 360° tại chỗ: Khả năng xoay toàn thân độc đáo, xử lý hoàn hảo trong những không gian chật hẹp – minh chứng cho trình độ công nghệ vượt bậc.

Các chương trình đặc biệt không nên bỏ lỡ tại Technology Week 2025

Song song với màn trình diễn công nghệ, sự kiện mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn:

Trải nghiệm lái thử các dòng xe điện thông minh nhà BYD: M6, Sealion 6, Sealion 8, Atto 2, Atto 3, BYD Han, BYD Seal.

Chương trình ưu đãi đặc biệt lên đến 209 triệu đồng chỉ áp dụng trong sự kiện.

. Bảo hành 8 năm/500.000 km

. Bảo dưỡng miễn phí 6 lần – KHÔNG thuê pin

. Quà tặng cực chất: bảo hiểm vật chất, voucher phụ kiện & sạc, lắp đặt sạc tại nhà, bộ sạc cầm tay 2.2kW, bộ chuyển đổi V2L...

Những màn biểu diễn văn nghệ đặc sắc cùng chuỗi minigame sôi động với nhiều phần quà ý nghĩa dành cho khách tham quan.

Với sự đầu tư quy mô, nội dung đa dạng và giá trị trải nghiệm thực tiễn, Technology Week 2025 hứa hẹn sẽ để lại dấu ấn khó quên, đồng thời khẳng định nỗ lực của BYD trong việc mang công nghệ xanh, thông minh và bền vững đến gần hơn với cộng đồng.

. Nhanh tay đăng ký ngay để không bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm công nghệ lái xe tương lai cùng BYD Thanh Hoá tại BYD Technology Week:

https://forms.gle/GxXQpvLAZErsN2899

- Thời gian: 4–5/10/2025

- Địa điểm: Quảng trường Lam Sơn, TP Thanh Hoá

- Showroom: 524 Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa

- Hotline : 0928.66.36.36

- Website : https://www.bydthanhhoa.com.vn

- Tiktok: https://www.tiktok.com/@byd.evautothanhhoa

- Zalo OA: https://zalo.me/3606508992284081848

BYD Thanh Hóa – Cùng bạn chinh phục mọi hành trình!

