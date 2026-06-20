Hướng dẫn tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới người có công nhân Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, việc thực hiện tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới người có công với cách mạng kịp thời, đầy đủ trước Ngày Thương binh-Liệt sĩ, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

Trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới các thương, bệnh binh đang được chăm sóc, điều dưỡng tích cực tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa, ngày 28/4/2026. (Ảnh: MAI LUẬN)

Bộ Nội vụ đã ban hành công văn số 6027/BNV-CNCC về việc hướng dẫn tặng quà nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ .

Trước đó, ngày 11/6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quyết định số 885/QĐ-CTN về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Theo đó, mức quà tặng dành cho người có công với cách mạng trong dịp này được chia làm hai mức.

Cụ thể, mức quà 600.000 đồng được áp dụng với ba nhóm đối tượng người có công với cách mạng bao gồm: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng hoặc các cá nhân đã có quyết định phong tặng trước ngày 28/7/2026 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Cùng với đó, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng, thân nhân của từ 2 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng cũng nhận mức quà 600.000 đồng này.

Mức quà 600.000 đồng được áp dụng với các nhóm đối tượng người có công với cách mạng gồm: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng hoặc các cá nhân đã có quyết định phong tặng trước ngày 28/7/2026 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; Thân nhân của từ 2 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Cũng theo Quyết định trên, mức quà 300.000 đồng được áp dụng cho các nhóm đối tượng người có công với cách mạng là: Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh; Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Đồng thời, mức quà 300.000 đồng cũng được tặng cho đại diện thân nhân liệt sĩ cùng người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

Công văn của Bộ Nội vụ nêu rõ, thực hiện Quyết định số 885/QĐ-CTN, cơ quan này hướng dẫn thêm một số điểm như sau.

Thứ nhất , về đối tượng quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 885/QĐ-CTN, mỗi người chỉ nhận 1 suất quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Trường hợp một người được xác nhận là hai đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả 2 mức quà thì nhận 1 suất quà với mức cao nhất, nếu đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì nhận 1 suất quà với mức đó.

Thứ hai , với đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết định số 885/QĐ-CTN:

Đại diện thân nhân liệt sĩ là một người duy nhất trong toàn bộ thân nhân còn sống được nhận 1 suất quà. Trường hợp đại diện thân nhân liệt sĩ đồng thời là đối tượng nhận quà theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 885/QĐ-CTN thì cử đại diện thân nhân còn lại của liệt sĩ để nhận 1 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

Trường hợp thân nhân liệt sĩ chỉ có duy nhất một người còn sống đồng thời đại diện duy nhất đó thuộc đối tượng tặng quà theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 885/QĐ-CTN thì người đó được nhận thêm 1 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

Trường hợp thân nhân liệt sĩ có từ 2 người trở lên còn sống đều thuộc đối tượng tặng quà theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 885/QĐ-CTN thì cử một người để nhận 1 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sĩ.

Thứ ba , với đối tượng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Quyết định số 885/QĐ-CTN, trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận quà tặng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Mỗi liệt sĩ thì người thờ cúng liệt sĩ được nhận 1 suất quà.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh, quà tặng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với đối tượng chính sách được tặng bằng tiền. Việc tặng quà cho người có công phải kết hợp thật chu đáo với việc thăm hỏi, động viên của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức trên địa bàn đến từng đối tượng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan của địa phương tổ chức tuyên truyền và thực hiện tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới đối tượng chính sách kịp thời, đầy đủ trước Ngày Thương binh-Liệt sĩ, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

Kinh phí thực hiện chi trả quà tặng tại các địa phương do Ngân sách Trung ương bảo đảm và được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Kinh phí tặng quà đối với các đối tượng chính sách thuộc quân đội, công an nhân dân do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện.

Theo Bộ Nội vụ, cả nước có hơn 1,56 triệu người có công thuộc đối tượng được tặng quà theo quy định của 2 mức trên, với tổng kinh phí gần 476 tỷ đồng.

Nguồn: https://nhandan.vn/huong-dan-tang-qua-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-toi-nguoi-co-cong-nhan-ngay-thuong-binh-liet-si-post970291.html