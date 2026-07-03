Hướng dẫn kỹ năng an toàn trước nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng bão số 1

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia từ đêm 03/7 đến hết ngày 05/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng. Từ ngày 04/7 đến ngày 07/7, trên các sông ở khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Cục Quản lý đê điều và PCTT đưa ra các hướng dẫn và khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho bản thân, gia đình.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình và các sông ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Ninh có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình và sông Lô ở mức dưới BĐ1. Nhiều khu vực miền Bắc vừa trải qua một tuần mưa rất lớn, đất đã ngấm no nước, độ kết dính thấp. Nếu tiếp tục xuất hiện mưa cho dù có thể không quá lớn nhưng vẫn có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất, ngập úng và lũ trên các sông suối, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, người dân lưu ý không nên chủ quan, tuân thủ theo các khuyến cáo sau:

1- Thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo và diễn biến của mưa lớn, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng, tránh; đặc biệt là mưa lớn xảy ra vào ban đêm;

2- Chủ động sơ tán ra khỏi nơi có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; đặc biệt lưu ý các dấu hiệu bất thường của lũ quét, sạt lở như: có tiếng nổ, tiếng động lạ, mặt đất rung chuyển, nứt nẻ, nước suối chuyển màu sang đục để kịp thời sơ tán khỏi khu vực, đảm bảo an toàn tính mạng;

3- Tuyệt đối không đi qua ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông hoặc khu vực đang ngập sâu, nước chảy xiết, tuyến đường nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở (dấu hiệu nước rỉ ra, đất đá rơi từ trên taluy xuống đường...); không bơi lội, đánh bắt cá, vớt củi trên sông, suối khi có mưa lớn, lũ;

4- Tuyệt đối không lái xe qua ngầm tràn, cầu tràn hoặc đoạn đường đang ngập nước. Chỉ cần chênh lệch vài chục centimet mực nước cũng có thể khiến xe mất lái và bị dòng chảy cuốn trôi ngay cả với xe có trọng tải lớn;

5- Chủ động dự trữ, bảo quản lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, vật dụng cần thiết đủ dùng đề phòng ngập lụt, chia cắt nhiều ngày;

6- Chủ động các giải pháp đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, sản xuất nông nghiệp;

7- Kê cao tài sản, cất giữ giấy tờ quan trọng ở nơi an toàn, di chuyển phương tiện cơ giới đến nơi có địa hình cao, đề phòng ngập tầng hầm chung cư; chủ động ngắt nguồn điện, khóa van ga trước khi nước dâng cao;

8- Chủ động khơi thông các đường thoát nước gần nhà, khu dân cư mình ở, tạo đường thoát lũ; thông báo tới chính quyền khi có sự cố về tắc nghẽn cống thoát nước, các điểm ngập sâu;

9- Lưu các số điện thoại cứu hộ, cứu nạn địa phương, thông tin kịp thời, chính xác vị trí, tình trạng nguy hiểm cho lực lượng chức năng trong trường hợp khẩn cấp, đặc biệt là tổng đài 112;

10 - Chấp hành sự chỉ đạo của chính quyền địa phương.

Sau đây là một số hướng dẫn chi tiết: Kỹ năng an toàn trước bão và mưa lũ sau bão:

Kỹ năng an toàn trước sạt lở đất

LP (Nguồn Cục Quản lý đê điều và PCTT)