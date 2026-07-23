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Hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã đưa sản phẩm lên phần mềm kết nối cung cầu

Hồng Tư
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 23/7, Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã đưa sản phẩm lên Phần mềm kết nối cung cầu nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa.

Hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã đưa sản phẩm lên phần mềm kết nối cung cầu

Sáng 23/7, Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã đưa sản phẩm lên Phần mềm kết nối cung cầu nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa.

Hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã đưa sản phẩm lên phần mềm kết nối cung cầu

Đại diện VNPT Thanh Hóa hướng dẫn sử dụng Phần mềm kết nối cung cầu nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa.

Dự hội nghị, 150 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh được hướng dẫn đăng ký tài khoản, cập nhật thông tin doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm, quản lý đơn hàng và khai thác các tính năng của phần mềm.

Các đại biểu cũng được phổ biến quy chế quản lý, sử dụng phần mềm; hướng dẫn thực hiện các quy định trong quá trình đăng ký, cập nhật và khai thác thông tin trên hệ thống.

Điểm nổi bật của Phần mềm kết nối cung cầu nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa là thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã và sản phẩm được cơ quan quản lý chuyên ngành kiểm tra, xác thực trước khi hiển thị trên hệ thống. Điều này giúp các đơn vị phân phối và người tiêu dùng thuận lợi hơn trong việc tra cứu thông tin về nguồn gốc, quy trình sản xuất, các chứng nhận chất lượng của sản phẩm, qua đó nâng cao tính minh bạch và tạo niềm tin đối với sản phẩm.

Ngoài ra, hội nghị đã phổ biến những quy định mới về bảo đảm an toàn thực phẩm; trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản.

Hồng Tư

Từ khóa:

#Phần mềm #Doanh nghiệp #kết nối #Thanh hóa #Hợp tác xã #Sản phẩm #Chế biến #thực phẩm an toàn #Kinh doanh #Cung

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