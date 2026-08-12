Nông dân mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ vào xử lý chất thải chăn nuôi

Trước đây, chất thải từ các trang trại chăn nuôi chủ yếu được xử lý thủ công hoặc xả trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước, không khí và ảnh hưởng đến đời sống người dân. Tuy nhiên, khi nhận thức về bảo vệ môi trường ngày càng được nâng cao, cùng với sự hỗ trợ của các cấp, ngành trong chuyển giao khoa học - kỹ thuật, nhiều hộ chăn nuôi đã mạnh dạn đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng hệ thống xử lý chất thải. Hiện nay, các biện pháp ứng dụng công nghệ sinh học phổ biến là công nghệ tách phân cơ học và sản xuất phân bón, biogas kết hợp phát điện, công nghệ sinh học và đệm lót sinh học, xử lý nước thải bằng lọc sinh học và màng lọc...

Trang trại chăn nuôi gà xã Yên Phú sử dụng men vi sinh kết hợp đệm lót sinh học phòng ngừa dịch bệnh.

Tại trang trại chăn nuôi lợn của anh Lê Chí Hùng, xã Thọ Long, phân chuồng thải ra đều cho xuống hầm biogas. Tuy nhiên, sau thời gian trang trại đi vào hoạt động, anh Hùng nhận thấy, phần phân sau khi lắng lọc có thể dùng làm phân bón cho cây trồng trong trang trại. Vì vậy, anh đã đầu tư lắp đặt thêm hệ thống máy tách phân hiện đại để xử lý chất thải chăn nuôi. Theo anh Hùng: “Với máy tách phân, chất thải được thu xuống bể lắng, sau đó máy tách phân sẽ bơm hút, xử lý tách ép chất bã là chất thải rắn; sau đó, tôi sử dụng ủ với men vi sinh, vôi, than hoạt tính tạo nên lượng phân hữu cơ có hàm lượng dinh dưỡng cao, không có mùi, tơi xốp. Bên cạnh đó, phần nước thải tách ra tiếp tục được cho xuống bể biogas vẫn tạo khí sinh học; nước thải được thải qua hồ sinh học rồi mới thải ra môi trường”.

Thực tiễn cho thấy, bên cạnh yếu tố công nghệ, việc thay đổi nhận thức và thói quen của người chăn nuôi đóng vai trò quyết định. Anh Phạm Văn Tùng, người chăn nuôi xã Định Hòa, chia sẻ: “Trước đây, chất thải không được xử lý thường xả trực tiếp ra môi trường, vừa gây mùi hôi, vừa mất vệ sinh. Từ khi ứng dụng công nghệ vào xử lý chất thải, tôi yên tâm tăng đàn mà không sợ ô nhiễm môi trường. Nhiều hộ chăn nuôi khác trong xã cũng nhận thấy lợi ích thiết thực từ việc xử lý chất thải nên đã đến tham khảo từ trang trại của tôi để áp dụng”.

Cũng theo anh Tùng, đối với gà, ứng dụng công nghệ vi sinh, sử dụng các chế phẩm chứa vi sinh vật có lợi như men tiêu hóa, đệm lót sinh học, chế phẩm EM... sẽ nâng cao sức đề kháng, cải thiện hệ tiêu hóa của gà, đồng thời phân hủy chất thải, khử mùi hôi và xử lý môi trường chuồng trại hiệu quả. Men vi sinh Balasa N01 dễ tìm mua tại các cửa hàng thức ăn chăn nuôi, có thể trộn cùng cám gạo, bột ngô, nước... giúp vật nuôi khỏe mạnh, ít bệnh tật, giảm đáng kể chi phí thuốc thú y và kháng sinh.

Bên cạnh đó, tại các trang trại còn phổ biến xây dựng hệ thống hầm biogas giúp xử lý phần lớn lượng chất thải phát sinh mỗi ngày. Khí gas sinh học được tận dụng phục vụ đun nấu, sưởi ấm chuồng nuôi hoặc phát điện, góp phần tiết kiệm đáng kể chi phí sản xuất. Phần nước sau xử lý tiếp tục được dẫn qua các bể lắng hoặc hệ thống lọc để giảm thiểu ô nhiễm trước khi tái sử dụng để tưới cây. Cùng với việc xử lý chất thải, tại các trang trại chăn nuôi quy mô lớn, người dân còn lắp đặt các quạt thông gió, hệ thống phun sương khử mùi... để hút khí thải trong chuồng trại; trồng cây xanh sau các dãy quạt hút, hạn chế mùi hôi phát tán.

Việc đầu tư ứng dụng công nghệ vào xử lý chất thải tuy đòi hỏi nguồn vốn ban đầu khá lớn nhưng mang lại lợi ích lâu dài. Bởi không chỉ giúp các trang trại đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường mà còn hạn chế dịch bệnh, tạo ra nhiên liệu... Để phương pháp này được ứng dụng rộng rãi, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền về hiệu quả của ứng dụng công nghệ vi sinh. Bên cạnh đó, tổ chức các lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tư vấn cho người dân ứng dụng phương pháp xử lý chất thải chăn nuôi phù hợp; hướng dẫn cách phối trộn cũng như sử dụng các loại men vi sinh đúng quy trình kỹ thuật.

Bài và ảnh: Kim Ngọc