Hướng dẫn cách xác thực thuê bao di động qua VNeID

Từ ngày 15/4/2026, việc xác thực thông tin thuê bao di động sẽ được thực hiện theo hướng dẫn mới của Bộ Khoa học và Công nghệ, với 3 nhóm phương thức chính: qua ứng dụng VNeID, qua ứng dụng của doanh nghiệp viễn thông và xác thực trực tiếp tại các điểm giao dịch hợp pháp.

Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, doanh nghiệp viễn thông phải thực hiện xác thực thông tin thuê bao trên cơ sở đánh giá, phân loại số thuê bao theo giấy tờ đăng ký và các quy định pháp luật liên quan. Quá trình thu nhận, xử lý dữ liệu phục vụ xác thực phải tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, định danh và xác thực điện tử.

Thông tin được xác thực gồm 4 trường: số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; và thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt. Việc xác thực chỉ được thực hiện thông qua các hình thức được quy định, gồm: trực tuyến qua ứng dụng định danh quốc gia VNeID; trực tuyến qua ứng dụng của chính doanh nghiệp viễn thông; hoặc trực tiếp tại điểm giao dịch do doanh nghiệp viễn thông sở hữu, thiết lập hay ủy quyền hợp pháp.

Đáng chú ý, doanh nghiệp viễn thông chỉ được cung cấp dịch vụ cho thuê bao đăng ký mới sau khi hoàn tất đăng ký và xác thực thông tin đúng quy định. Trường hợp thuê bao có thay đổi thiết bị nhưng không thực hiện xác thực, hoặc xác thực không đầy đủ, không chính xác, doanh nghiệp có trách nhiệm tạm dừng cung cấp dịch vụ chiều đi như gọi điện, nhắn tin tới thuê bao khác.

Thông tư 08/2026/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 15/4/2026. Quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần chuẩn hóa dữ liệu thuê bao, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình xác thực thông tin thuê bao di động.

